‏هاز دەریایی ئیران بەسان گەروو هورمز لەلای دەریای عەرەب راگەیان

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏فەرماندەی هاز دەریایی سوپای ئیران، ئەدمیراڵ شەهرام ئیرانی، بەسانن گەرووی هورمز وەلای دەریای عەرەبەو راگەیان، هەڕەشەی جویلەی سەربازیکرد ئەگەر "دوژمنەیل" زیاتر بانە نزیکەو.

‏ئیرانی لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگنی کردیە وت: " کەشتیەیلمان وەردەوامن لە جویلە لە هاتن و دەرچگن بەندەر وڵاتەگە، و وەی نزیکە دوژمن چەکە نوەگەمان دوینێد کە رخی لەلیچوود و راستەوخوەی لەشانی بوون".

‏وتیش؛" گەرووی هورمز لەلای دەریای عەرەب بەسایمنە، ئەگەر دوژمن زیاتر باێدە نزیک زیاتر لەدژی جویلەکەیمن".

‏گەرووی هورمز وە گرنگترین ڕێڕەو ئاوی ئەرا بازرگانی نەفت لە جیهان دانریەێد، کە رووژانە نزیکەی پەنج یەک لە وەکارهاوردن نەفت خام جیهان وە ناوی رەدبوود یەیش هیشتیە ئارامی هاتوچوی لە ناوی بوودە جی سەرنج بازاڕە ناودەوڵەتیەیل و هازەیل گەورەی جیهان.

