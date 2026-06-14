کۆنگۆ.. 710 تویشهاتن وە ڤایرۆس ئیبۆلا لەناویان 149 مردن

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

داتایەیل حکومی لە کۆنگۆی دیموکراتی نیشان دان، ک شمارەی تویشهاتن چەسپیاگ وە ڤایرۆس ئیبۆلا ئەرا 710 بيمار بەرزەو بۊیە، ک 149 مردن لەناویانە.

لە راپۆرتیگ مەیدانی ک 21 تویشهاتن نوو لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە توومار کرد هاتیە، ک ئی شمارە بڕ گشتی بیماریە چەسپیایەیل تا رووژ جمعەس.

و ئی بڵاوبۊینەوە، ک لە زنجیرەی بوندیبوجیۆی دەگمەنەو تیەێد، بۊیەسە یەکیگ لە ئاڵووزترین پەتايەیل ئیبۆلا لە ساڵەیل دۊایین، ک لە ناوچەیگ بڵاو بوود ک لە ململانێیەیل ناڵێد، هەرلیوا نەوین ئاسایش و جۊلەی دانیشتگەیل و نەوین متمانە وە دەسەڵاتەیل، تەقەلایەیل ئەرا دیاریکردن بەرکەفتگەیل و جیاوەکردن تویشهاتنەیل کەمەو کەێد.

زیاتر لە 4 هەزار کەس تیکەڵبوی ئیسە لە هەر سێ هەرێمە زەرەدمەنەگە خریەینە ژیر مقیەتیکردن، هەرچەن ئەو تیمەیل چەودیاریە نەتۊنستنە بڕەسنە بیجگە لە کەمتر لە نیمەیان، یەیش وەپای راپۆرتەگە.

ڤایرۆسەگە ئیسە لە 3 هەرێم بڵاو بۊیە، لەوەختیگەو ریخریاگ تەندروسی جەهانی لە 17ی ئایار گوزەشتە راگەیان، ک بڵاوبۊینەوەی بیماریەگە شیوەیگ لەناکاو تەندروسی گشتی نیشان دەێد ک نیگەرانییگ ناودەوڵەتی تیەرێد.

هەر سێ هەرێمەگە ک ئیتوری، و ساوس کیڤۆ، و نۆرس کیڤۆن دۊای دەیان ساڵ لە ململانێ ویران بۊینە، و وەیەکەو زیاتر لە 5 ملیۆن ئاوارە هاناویان.

کارکەرەیل لە بوار فریاگوزاری وەسف خەسی شمارەیل لەناو کەمپەیل وەگەرد خراوی رەوش دامەزراوەیل تەندروسی گشتی کەن، ک بڕیگ وەخت سەدان کەس لە یەک ئاودەس هاوبەشی کەن و پێویستی خوەیان لە دەیشت کەن.

بیماری ئیبۆلا بڕیگ لە ڤایرۆسەیل سەروە خیزان "ئۆرسۆئیبۆلاڤایرۆس" مدوویە، ک وە شیوەیگ بنەڕەتی لە ئەفریقای باشوور بیاوان گەورا بڵاو بوون، و تا ئیسە 6 زنجیرە لەلیان ناسیانە، باوجی تەنیا 4 لەلیان ناسریانە ک مدوو بیمارییەگەن لای ئایەم.

زانایەیل باوەڕ دیرن ک ڤایرۆسەگە لەڕی تیکەڵابوین وەگەرد ئاژەڵەیل تویشهاتگ ئایەم گرێدەی، ک لەناویان شەمپانزی و گۆریلا و، و دۊاتر لەناو مەردم لەڕی تیکەڵابوین راسەوخۆ وەگەرد شلەیل لەش تویشهاتگەیل یا مادە پیسەیل تیەێد، و فرەی وەختەیل ئەندامەیل خیزان ک مقیەتی تویشهاتگەیل کەن و کارکەرەیل لە کەرت تەندروسی زیاترین کەسەیلن ک تویش تیەن لەناو ئی بڵاوبۊینەوەیەیلە.