"نیویۆرک تایمز": ناوبژیوانی پاکستان بویە مدوو دەرکردن فرەی کراکارەیل پاکستانی لە ئیمارات
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
رووژنامەی "نیویۆرک تایمز"، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد پاکستان تەقەلا دەێد ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگ لە ئیران، باوجی ئێ کارە بویەسە مدوو دروسبوین گیچەڵی وەگەرد وڵات ئیمارات.
رووژنامەگە باس لەوە کردیە ئیمارات دەس کردەسە "پڕۆسەی دەرکردن فرەی کراکارەیل پاکستانی"، ئەوەیش لەبان ئەو ئاڵۆزییەیلە کە پەیوەنی دێرێد وە هەڵوێست پاکستان لە جەنگ ناو ئیران.
پاکستان ماوەی چەن هەفتەیگە سەرکردایەتی ناوبژیوانییگ کەێد ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگ ناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا.
وەزارەت دەرەی باکستان، رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، مەزەنە کرد ئەمریکا و ئیران لە نزیکترین وەخت بڕەسنە رێککەفتن، و هیوا خواست چارەسەریگ ئاشتیانە و وەردەوام بویننەو، و دووپات کرد کە هێمان گەشبینن.
لە لایگ تریشەوە، "شەهباز شەریف" سەرۆک وەزیرەیل پاکستان، رایگەیان کە پەیوەندییەیل وەگەرد ئەمریکا و ئیران وەردەوامە و شەو و رووژ خەریک کارن.