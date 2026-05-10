"نیویۆرک تایمز": ناوبژیوانی پاکستان بویە مدوو دەرکردن فرەی کراکارەیل پاکستانی لە ئیمارات

2026-05-10T09:14:24+00:00

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏رووژنامەی "نیویۆرک تایمز"، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد پاکستان تەقەلا دەێد ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگ لە ئیران، باوجی ئێ کارە بویەسە مدوو دروسبوین گیچەڵی وەگەرد  وڵات ئیمارات.

‏رووژنامەگە باس لەوە کردیە  ئیمارات دەس کردەسە "پڕۆسەی دەرکردن فرەی کراکارەیل پاکستانی"، ئەوەیش لەبان  ئەو ئاڵۆزییەیلە کە پەیوەنی دێرێد وە هەڵوێست پاکستان لە جەنگ ناو ئیران.

‏پاکستان ماوەی چەن هەفتەیگە سەرکردایەتی ناوبژیوانییگ کەێد ئەرا کۆتایی هاوردن وە جەنگ ناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا.

‏وەزارەت دەرەی باکستان، رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، مەزەنە کرد  ئەمریکا و ئیران لە نزیکترین وەخت بڕەسنە رێککەفتن، و هیوا خواست چارەسەریگ ئاشتیانە و وەردەوام بویننەو، و دووپات کرد کە هێمان گەشبینن.

‏لە لایگ تریشەوە، "شەهباز شەریف" سەرۆک وەزیرەیل پاکستان، رایگەیان کە پەیوەندییەیل وەگەرد ئەمریکا و ئیران وەردەوامە و شەو و رووژ خەریک کارن.

