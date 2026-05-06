پەکین و تاران باس "پیچ یەکلاییکەر" کەن: جویلەیگ چینی ئەرا وەسانن هەمیشەیی ئاگر و شەرمەزارکردن ئیرانی ئەرا "دوژمنایەتی"

شەفەق نیوز - پەکین

وانگ یی وەزیر دەیشت چین، ئمڕوو چوارشەممە، تەمەی گرنگی وەردەوامبوین ئاگربەس لەناوەین ئەمریکا و ئیران کرد تا رەسین وە وەدیهاوردن ئاشتییگ گشتگیر، وە دووپات لەبان ئامادەیی پەکین کرد ئەرا وەردەوامبوین لە تەقەلا دیپلۆماسییەیل خوەی ئەرا کەمەوکردن ژاوەژاو و گرژییەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس.

وانگ یی لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی کە لە دیداری وەگەرد عەباس عراقچی هاوتای ئیرانیی لە پەکین وت: وسانن تەقەکردن وە شیوەیگ تەواو وە کاریگ کە بی ئەوە نەبایەس بوود، و ناوچەگە وە پیچیگ یەکلاییکەرەو رەد بوود و دیدارە راسەوخۆیەیل لەناوەین هەردگ لا خوازیاگە.

لەلای خوەییش، عەباس عراقچی دەسخوەشی لە هەڵوێست چین کرد کە باسی کرد وە یەکلاییکەر، وە تایبەت شەرمەزارکردنی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیلە و ئیسرائیل لە ماوەی جەنگ 40 رووژەگە لە ناوچەگە.

عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران وت: چین دووسیگ نزیکە ئەرا ئیران، و لە سای رەوشەیل ئیسە هاوکاریمان پته‌و‌تر بوود، وە دیاریکردن ئەو جەنگە کە کریاسە بان ئیران وە نایاسایی، و پەلاماریگ ئاشکراس، و پێشێلکردنیگ زاقە ئەرا یاسای نێودەوڵەتی.

عراقچی دووپاتیش کرد کە ئیران تەواو تەقەلایەیلی دەێد ئەرا مقیەتیکردن ماف و بەرژەوەنییە رەوایەیل خوەی لە گفتوگۆەیل وەگەرد ئەمریکا، و دووپات کرد کە نەبایەس تاران رازی بوود مەگەر وە رێککەفتنیگ دادپەروەرانە و گشتگیر.

جی باسە کە کە میدیایەیل راگەیانن ئیرانی فەرمی دۊکە سێشەممە راگەیانن و کە عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئمڕوو چوارشەممە سەردانیگ فەرمی ئەرا پەکین ئەنجام دەێد ئەرا باسکردن دۆسیەیل هەرێمی و ناودەوڵەتی، لە چوارچیوەی سڵاکاریە دیپلۆماسییە وەردەوامەیل وەگەرد شمارەیگ لە دەوڵەتەیل.