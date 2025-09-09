نیم مليۆن کەس زەرەدمەن بویە.. نەتەوە یەکگرتگەیل ئاشکرای ئامار زەویلەرزەگەی ئەفغانستان کەێد

شەفەق نيوز- كابوڵ

هەڵسەنگاندن سەرتایی لەلایەن نەتەوە یەکگرتگەیل لەباوەت کاریگەری زەویلەرزە مەرگبارەگەی ئەفغانستان، ویرانکردن 5230 ماڵ و زەردەمەنی 672 ماڵ ترەک لە 49 ئاوای دا، لە وڵهابم نەتوەنست بڕەسێد ئەرا فرە لە ئاوایە دویرەیل.

شانون ئواهارا، خانمە سەرۆک هەماهەنگی نویسنگەی نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا کاروبار مرۆیی لە ئەفغانستان وت: ریوبانە زەردمەنەیل لە خوەرھەڵات وڵات کە زەوی و زار سەختیگ و کویە هاناویان، کە زەویلەرزەیگ وەتونی 6 پلە لەناوی رویدا، هیشت هەڵسەنگاندن زەرەدەیل لە 441 ئاوای فرە سەخت بوود.

وەقسەی ئواهارا، زەنجیرەیگ لا تەکان لەرزە ناوەین 5.2 و5.6 پلە، سەختی هەڵسەنگاندن زیایەو کرد، و بڕیگ لە ماشینەیل و لەو بارهەڵگرەیلە کە دەسمیەتی مرۆیی باریان بویە، تەقەلا دیان بڕەسنە دووڵەگە ئەرا دەسمیەتیدان خەڵکەگە.

دیاری کرد کە رەسین ئەرا ئەو ناوچەیلە کە فرەتر زەرەد وەپییان رەسیە فرە سەخت بوی، کە رەسین لە جەلال ئابادەو کە شاریگ نزیکە لە ناوچەی زەویلەرزەگە، تا سەنتەر کارەساتەگە نزیکەی شەش ساعەت و نیم وەبان ئەو تەنیا ریەو وەپی چگ، کە رییگ تەنگە و لە کەنار گویەگە کەنیاس و یەی ریە، وەگەرد بڕیگ سان لە ئەنجام زەویلەرزەگە کەفتنەسە بان ریەگە.

لە 31 آب گوزەشتە، زەویلەرزەگە داد لە ئەفغانستان و بویە مدوو کوشیان 2200 کەس لەلای کەمەو، و مەزەنە کریەێد ئی شمارە وەگەرد دراوردن تەمەرمیلیگ زیاتر بەرزەو بوود.

نەتەوە یەکگرتگەیل مەزەنە کەێد کە زەویلەرزەگە کاریگەری لەبان نزیکەی 500 هەزار کەس داشت، کە زیاتر لە نیمیان مناڵن، و بەشیگیان لەو ئەفغانیەیلە بوون کە وە زوورەملی لە پاکستان و ئیرانەو دەرکریانە.