نیمەیان وە "سزانن".. چەکدارەیل 12 کەس کوشن و ژن و مناڵەیل لە نێجیریا رفنن

نیمەیان وە "سزانن".. چەکدارەیل 12 کەس کوشن و ژن و مناڵەیل لە نێجیریا رفنن
2026-08-03T06:21:41+00:00

شەفەق نیوز - ئەبوجا

وەچەودیەیل نێجیری، رووژ دووشەممە، خەوەردان کە چەکدارەیل نادیاریگ 12 کەس کوشتنە و ژن و مناڵەیل رفاننە و شمارەیگ فرە لە ئاژەڵەیل لە ئاواییگ لە باکوور خوەراوای وڵاتەگە دزینە.

 ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوان وەچەودیەیل وت کە چەکدارەیل پەلامار ئاوای لاجینجی لە ویلایەت سۆکۆتۆ دانە و شەش کەس لە یەک خیزان وە "سزانن" کوشتنە دۊای ئەوەگ پەلاماردەرەیل ئاگر لە ماڵەیلیان وەردانە.

وتیش کە پەلامارەگە لە سەعات 11ی ئیوارەی دویەکە شەممە دەس وەپیکردگە و وەردەوام بۊە تا سەعات سێی شەوەکی ئمڕوو وە وەخت ناوخۆیی.

 ناوچەگە پەلامارەیل دۊارەبۊ لەلایەن چەتەیل پڕچەک وەخوەی دوینێد کە پەلامار ئاوایەیل دەن و دانیشتگەیلیان رفنن ئەرا وەرگردن سەرانە، و هەمیش ئاژەڵەیل دزن.

 یەکیگ لە دانیشتگەیل، وەناو ئاوواڵ حەسەن، لەڕی تەلەفۆنەو ئەرا "رۆیتەرز" وت: "لەلای کەمەو 12 کەس کوشتنە، و چوار کەس ترەک زەخمدار کردنە، و ژن و مناڵەیل رفاننە دۊای دزین بڕیگ فرە لە ئاژەڵەیل".

 قسەکەر پۆلیس سۆکۆتۆ، ئەحمەد روفای، وت کە پۆلیس لێکۆڵینەوە کەێد و دەرئەنجامەیلی لە وەختیگ دۊاتر راگەیەنێد.

 ئی پەلامارە دۊای رەدبۊن یەک هەفتە تیەێد لە کوشیان کەم 24 جفتیار وەدەس ئەو چەتەیلە لە ویلایەت زەمفارای هاوسا.

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