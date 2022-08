ژنەیلیگ فینلەندی وە پاڵپشتیکردن خانمە سەرۆک وەزیرەیل سەما کەن

شەفەق نیوز/ سەدان لە ژنەیل فینلاند، پاڵپشییان ئەرا سانا مارین خانمە سەرۆک وەزیرەیل وڵاتیان نشان دان، ک کەفتە وەر رەخنە لەوەر دەرچگنی لەناو پارچە ڤیدیۆیگ هەنای سەما کەێد.

هاتشتاگ "پاڵپشتی وەرد سانا" بڵاو بوی وەگەرد ڤیدیۆی ئەو ژنەیلە ک سەما کەن، چ وەتەنیا یا وەگەرد دویتەیلیگ وەگەردیان وەسماکردنیان خوەشهاڵن.

“Solidarity with Sanna”

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

— Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

خانمە سەرۆک وەزیرەیل فینلاند کەفتە وەر رەخنە هەنای ئەو پارچە ڤیدیۆ بڵاو بوی ک لەناوی دەرکەفێد لە ئاهەنگیگ وەرد برادەرەیلی گورانی چڕێد وسەما کەێد، و پارچەیگتر گووش لە کەسایەتیەیلیگ گەورە گرێد لە یانەیگ وەناوبانگ لە هلسنکی.

سانا مارين خانمە سەرۆک وەزیرەیل فینلاند (٣٦ ساڵان) ئەو توومتەیلە لەبانی رەت کرد ک گوایە هووشبەری وەکار تیارێد، و وەرگری لەخوەی کرد ک وت هویچیگ نەکردیە بیجگە "سەما وگورانی و باوەشکردن وە برادەرەیل و نووشین مەی".