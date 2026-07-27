نەفت 4% داوەزێد وەگەرد کەمەوبۊین ئاڵووزییەیل ناوەین واشنتۆن و تاران

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

نرخەیل نەفت جەهانی وە نزیکەی 4% لە سەرەتای مامەڵەیل دووشەممە داوەزین، دۊای وسانن گورزە هاوبەشەیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران لە ماوەی پشوو کووتایی هەفتە، کە یەیش ئومیدەیل وە توانای کۆنترۆڵکردن ئاڵووزییەیل و گلەوخواردن رێڕەو دیپلۆماسی زیاتر کرد، کە رخەیل لەباوەت شیویان دابینکردنەیل لە ناوچەگە کەمەو کرد.

گرێبەسەیل ئایندەیی ئەرا نەفت خاو برێنت وە بڕ 3.96 دۆلار، یا 4.1% داوەزین، ئەرا توومارکردن 92.82 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ، لە وەختیگ نەفت خاو ناوڕاس تێکساس وە بڕ 4.02 دۆلار، یا 4.5% داوەزیا، ئەرا 85.29 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ، دۊای ئەوەگ هەردوگ نەفتە خاوەگە قازانجەیل بەرزیگ لە ماوەی سێ هەفتەی گوزەشتە توومار کردۊن.

ئی داوەزینە دۊای ئەوە تیەێد کە باڵیۆز ئەمریکی لە نەتەوە یەکگرتگەیل راگەیان کە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بڕیار وسانن پەلامارەیل ئەمریکی دایە ئەرا وازکردن ری لەنوای تەقەلایەیل دیپلۆماسی، لە گامیگ کە رخ بازاڕەیل لەباوەت وەردەوامبۊن ئاڵۆزی سەربازی لە خوەرهەڵات ناوڕاس ئارامەو کرد.

لەبان وسانن جەنگەگە، هێمان جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز لەخوار ئاستەیل ئاسایی خوەیە، هەرلیوا جویلەی کەشتییەیل لەڕی گەروو باب مەندەب داوەزیا دۊای ئەو پەلامارەیلە کە دامەزراوەیل نەفتی سعودی لە کەنار دەریای سوور کردنە ئامانج، کە یەیش نشانەس ئەرا وەردەوامبۊن وریایی لە کەرت بارکردن دەریایی.

لە خود وەخت، ئۆکرانیا جیوەجیکردن پەلامارەیلیگ راگەیان کە چەن شۊنیگ نەفتی رووسی لە ماوەی پشوو کووتایی هەفتە کردنە ئامانج، لە وەرەونواچگنیگ کە رخەیل لەباوەت جیگیربۊن دابینکردنەیل جەهانی وە وەردەوامی هیلێد، لەبان داوەزین تۊنی ئاڵووزی لە خوەرهەڵات ناوڕاس.