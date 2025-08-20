ژنەفتن دەنگ رممەی بەرزیگ لە باکوور ئیدلیب سوریا

شەفەق نيوز- دیمەشق

کەسەیلیگ لە وەچەودیەیل لە سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ رممەی تەقینەوەی بەرزیگ لە ناوچەی ئەتەمە لە باکوور ئیدلیب، نزیک کەمپەیل سنووری.

وەچەودیەیل ئەرا خانمە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو رممە زیڕە خستە ناو مەردم دەورگرد ناوچەگە، وەبی رەسین خەوەرەیلیگ لە کەفتن زەخمداری لە تا وەها نویسانن خەوەرەگە.

لەلای خوەییش، پەیامنێرمان دیاری کرد کە تەقینەوەگە لە تەقانن تونێلیگ وەلایەن سوپای تورکیا بویە کە ئەرا قاچاخکردن ناوەین سوریا و تورکیا وەکاری هاوریاس.