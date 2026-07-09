‏ژنەفتن دەنگ تەقینەوە لە ئیران و ئۆردن وەخوارخستن مووشەک راگەیان و ئیسرائیل فرۆکەخانەیلی بەسێد

شەفەق نیوز ـ خوەرهەڵات ناوڕاس

‏دەزگا راگەیاندنەیل ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە ژنەفتن دەنگ تەقینەوەیل لە ناوچەیل کناراوەیل باشوور وڵات، لەهەمان وەخت هێزە چەکدارەیل ئۆردن مووشەکیگ ئیرانی وەخوارخەن، هنای دەسڵاتدارەیل ئیسرائیل فرۆکەخانەیل بەسان لەدویای توومارکردن هەڕەشەیل ئاسمانی.

‏ئاژانس خەوەری "میهر" وت، تەقینەوەیل لە ئاوە هەرێمیەیل کناراوەیل شار بەندەر عەباس بوی، وەرگیری ئاسمانیەیل شارەگە خریانەسە کار.

‏تلفزیۆن ئیرانی دیاریکرد ئەرا وەخوارکەفتن گولە هاوەنیگ ئەمریکی کە لە ناوچەی بوشەهر گیریاسە ئامانج.

‏هێزە چەکدارەیل ئۆردن وەخوارخستن 8 مووشەک راگەیان کە لە ئیرانەو ئەرا شانشینەگە هاتنە، دووپاتکرد هێزەیلی ئامادەکاری کەن ئەرا مامەلەکردن وەرد هەر هەڕەشەیگ وەرەوڕوی وڵاتەگە بوود.

‏وتیش، ەنگەیل ئاگادارکردنەوە کەفتنەسەکار لەوەر رویوەرویبوین کەش شانشینەگە وە رەدبوین مووشەکیگ کە لە ئیرانەو تەقنیاس.

‏دەسەڵاتدارەیل ئیسرائیلی فرۆکەخانەیل بەسان دویای توومارکردن هەڕەشەیل ئاسمانی، و رەدبوین مووشەک ئۆردنی وەرەو ئیسرائیل.

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