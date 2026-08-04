نەعیم قاسم ئامادەیی خوەی ئەرا ديداریگ ئاشکرا وەگەرد سەرکردایەتی سووریا راگەیەنێد

شەفەق نیوز - بەیروت

نەعیم قاسم، ئەمیندار گشتی حزبولڵا، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە ناوچەگە تویش "دەسدریژییگ ئەمریکی ئیسرائیلی" بوود کە لوبنان و غەززە و ئیران و عراق و یەمەن کەێدە ئامانج، و دووپات کرد کە "موقاومە وەردەوامە تا وەختیگ داگیرکاری بمینێد"، لە وەختیگ داوا لە دەسەڵات لوبنانی کرد ئەرا وسانن "سازشەیل بیوەرانوەر"، و دووپات لە گرنگی پەیوەندییەیل برایانە لەناوەین لوبنان و سووریا کرد.

قاسم، لە وتاریگ وە بوونەی چلەی ئیمام حوسەین، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە لوبنان "تویش دەسدریژییگ بۊ کە ئامانجی کووتاییهاوردن وە موقاومە و هەڵکەنینی لە زەوی و ژیان بۊ"، و دیاری کرد کە "موقاومە تویش ئەوە بۊ لەڕی جەنگ ئولی بەئس و تۊنست خوەیڕاگری بکەێد و ئامانجەیل ئیسرائیل پۊچەڵ بکەێد".

زیای کرد کە ئەوەگ وە "یاداشت لەیەکفامستن ئەمریکی ئیرانی" وەسفی کرد ئەو بۊ کە دەسدریژییە فراوانەگە لەبان لوبنان وسان، و دووپات کرد کە ئیران مەرج وسانن دەسدریژییەگە و کشیانەوەی ئیسرائیلی دانا، و کە "دانوسەنین راسەوخۆ هیچ نەهاورد ئەرا لوبنان بیجگە لە شەرمەزاری و زەلیلی و سازشەیل".

وتیش کە ئیسرائیل "بڕیگ دەسکەفت سیاسی وەدەس هاورد وەلی وە بویین مقاومە هیچ دەرئەنجامیگ مەیدانی وەدەس نیارێد"، و داوا لە دەسەڵات لوبنانی کرد ئەرا "وسانن سازشەیل بیوەرانوەر، و گفتوگۆ وەگەرد موقاوەمە، و خاسەوکردن رەوش ناوخۆیی، و گرنگیدان وە سەروەری"، وتیش کە "هەرچەگ لە دەسدریژی لەبان لوبنان رۊ دا وە سەرپەرشتی و وەڕێوەبردن و رەزامەنی ئەمریکی بۊ".

قاسم دووپات کرد کە "تاکە وژاردە لە وەرانوەر ئیسرائیل کشیانەوەی تەواوە، و ئەوەسا کیشێدەو"، و دووپاتیش کرد لەبان ئەوەگ کە موقاومە وەردەوام بوود لە کارەگەی "تا وەختیگ داگیرکاری بوود"، و ئەوە "نواگیریکردن هەر کەسیگ بوود کە بچوودە ناو پرۆژەی ئیسرائیلییەو".

لە کاروبار هەرێمی، دووپات کرد لەبان گرنگی پەیوەندی "برایانە و ئەرێنی و هاوکاری" لەناوەین لوبنان و سووریا، و دووپات کرد کە "سووریای ئارام پاڵپشتە ئەرا لوبنان، هەروەیجۊرە لوبنان ئارامیگ پاڵپشتە ئەرا سووریا"، و زیای کرد کە "هیچ ریگرییگ نەیرێد لە دیداریگ ئاشکرا لەناوەین حزبولڵا و سەرکردایەتی سووریا لەوەختیگ کە وەخت گونجیاگ بڕەسێد".

هەرلیوا، دووپات کرد کە "ئیران سەرکەفت، و دی هیچ بواریگ نەمەن ئەرا قسەکردن لەبارەی شۊناس سەرکەفتگ لە جەنگەگە"، و کۆمار ئیسلامی وە "دەوڵەتیگ کاریگەر کە ئامادەبۊنی لەبان جەهان رەنگ دەێدەو" دیاری کرد کە سەرکردایەتی ریبەر ئیرانی ئایەتولڵا موجتەبا خامنەیی "بوودە مدوو سەرکەفتنەیل زیاتر و وەدەسهاوردن ئامانجەیل ئایندە".

هەمیش وت: یەکڕزی ناوخۆیی "گرنگە"، و دووپات کرد کە "یەکڕزی لەناوەین حزبولڵا و بزووتنەوەی ئەمەل نوێنەرایەتی وەربەسیگ پته‌و لە وەرانوەر دوژمن کەێد"، و هەرلیوا پەیمان دا وە کارکردن لەبان "دابینکردن داڵدەدان و خاسەوکردن و ئاوەدانکردن"، و ئەوە وە "پەیمان و پابەندبۊن" وەسف کرد.

قاسم وتارەگەی وە دووپاتکردن لەبان ئەوەگ کە "لوبنان یەکە و یەکگرتگە و رازی بەشەبۊن یا دەسهەڵگردن لە خاکەگەی نیەوەێد" کووتایی هاورد، و سڵاو لە غەززە و فەلەستین کرد، و دووپات کرد لەبان گرنگی وسیان لە وەرانوەر دەسدریژییەگە، و هەرلیوا سڵاو لە عراق و یەمەن کرد "لەبان سەرخستن پرسەیلمان لە نواگیریکردن دوژمن هاوبەش".