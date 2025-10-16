نیشتنەوەی ناکاوی فرۆکەی وەزیر جەنگ ئەمریکا لە بەریتانیا
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
بنتاگۆن، ئمڕوو پەنجشەممە، نیشتن لە ناوکاو فرۆکەی وەزیر جەنگ ئەمریکا بیت هیغسێت لە بەریتانیا راگەیان.
قسەکەر بنتاگۆن شون بارنیل لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" دیاریکرد وەزیر جەنگ لەری گلەوخواردن بویە ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل لەدویای بەشداریکردن لە کووبوینەوەی وەزیرەیل وەرگیری ناتۆ لە برۆکسل پایتەخت بەلجیکا.
وتیش، "فرۆکەی وەزیر جەنگ هیغسیس داوەزیانیگ بی پلان کردیە لە بەریتانیا وە مدوو لەیەکەوداین شیشەی نوای وە باڵندەیگ".
دیاریکرد، نیشتنەگە وەپای رێکارەیل ئاسایگ بویە گشت ئەو کەسەیلە لەناو فرۆکەگە بوینە بی وەیین، لەناویانیش وەزیر هیغسیس.