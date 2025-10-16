‏نیشتنەوەی ناکاوی فرۆکەی وەزیر جەنگ ئەمریکا لە بەریتانیا

2025-10-16T07:06:23+00:00

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏بنتاگۆن، ئمڕوو پەنجشەممە، نیشتن لە ناوکاو فرۆکەی وەزیر جەنگ ئەمریکا بیت هیغسێت لە بەریتانیا راگەیان.

‏قسەکەر بنتاگۆن شون بارنیل لە پۆستیگ لەبان پێگەی "ئێکس" دیاریکرد وەزیر جەنگ لەری گلەوخواردن بویە ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل لەدویای بەشداریکردن لە کووبوینەوەی وەزیرەیل وەرگیری ناتۆ لە برۆکسل پایتەخت بەلجیکا.

‏وتیش، "فرۆکەی وەزیر جەنگ هیغسیس داوەزیانیگ بی پلان کردیە لە بەریتانیا وە مدوو لەیەکەوداین شیشەی نوای وە باڵندەیگ".

‏دیاریکرد، نیشتنەگە وەپای رێکارەیل ئاسایگ بویە گشت ئەو کەسەیلە لەناو فرۆکەگە بوینە بی وەیین، لەناویانیش وەزیر هیغسیس.

