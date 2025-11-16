‏چین شاریگ تایوەت وە بەرهەمهاوردن ماشین دروسکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کۆمپانیای BYD کارخانەی گەپیگ ماشین لە شار ژینگژۆ لە چین دروس کەێد و وەپای راپۆرتەیل پرۆژەگە توەنێد نزیکەی 50 میل چوارگوشە بگرێد ـ یەیش هیشتە بوودە شار تەواویگ.

‏گرتە ڤیدیۆیەیل درۆنەیل دەریخەن شوینەکە زیاترە لە تەنیا کارگەیگ پیشەسازی، لە شار تەواویگ چوود، تاوەر نیشتەجیبوین و گۆرەپان وەرزشی و وەخت وەسەربردن دروسکریاس.

‏سەرەتای ئمساڵ رووژنامەی زەسەن بڵاویکرد، دروسکردن کارگەگە هاشوینیگ کە لەناوەین قۆناغ پەنجەم و قۆناغ شەشەمە لە ئایندەی نزیکیگ تەواوبوود کۆمپانیای بی ئای دی ئیرنگە زیاتر لە ٩٠٠ هەزار کەس لە سەرانسەر جەهان دامەزراندیە و وەنیازە لە سێ مانگ ئایندە ٢٠٠ هەزار کراکار ترەک دامەزرنێد.

