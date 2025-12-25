چەن کەسیگ کوشیان لە تەقەکردن بان سنوور تاجیکستان و ئەفغانستان
شەفەق نیوز- دوشەنبێ
لێژنەی حکومی ئەرا ئاسایشی نیشتمانی لە تاجیکستان، ئمڕوو پەنجشەممە، تەقەکردن لەبان سنوور تاجیکستان و ئەفغانستان راگەیان، کە بویە مدوو کوشیان چەن کەسیگ.
لیژنەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "تەقەکردن لە یەکیگ لە ناوچە سنوریەیل رویدایە، لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا دیاریکردن هووکارەگە" وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر لە بان شمارەی قوربانیەیل و چۆنیەتی رویداوەگە ئاشکرابکرێد".
سنور ناوەین تاجیکستان و ئەفغانستان گرژیی ئەمنی پچڕپچڕ وەخوەی دوینێد، یەیش لە ژیر سایەی رخداری دزەکردن گروپەیل چەکداری و قاچاخکردن چەک و مادەی هووشبەر.