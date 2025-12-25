‏چەن کەسیگ کوشیان لە تەقەکردن بان سنوور تاجیکستان و ئەفغانستان

شەفەق نیوز- دوشەنبێ

‏لێژنەی حکومی ئەرا ئاسایشی نیشتمانی لە تاجیکستان، ئمڕوو پەنجشەممە، تەقەکردن لەبان سنوور تاجیکستان و ئەفغانستان راگەیان، کە بویە مدوو کوشیان چەن کەسیگ.

‏لیژنەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "تەقەکردن لە یەکیگ لە ناوچە سنوریەیل رویدایە، لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا دیاریکردن هووکارەگە" وەبی ئەوەی زانیاری زیاتر لە بان شمارەی قوربانیەیل و چۆنیەتی رویداوەگە ئاشکرابکرێد".

‏سنور ناوەین تاجیکستان و ئەفغانستان گرژیی ئەمنی پچڕپچڕ وەخوەی دوینێد، یەیش لە ژیر سایەی رخداری دزەکردن گروپەیل چەکداری و قاچاخکردن چەک و مادەی هووشبەر.