چین سێیەم.. 55 خێزانی وە مدوو مرۆیی کەمپ هوول وەجیهیلن

2025-10-26T14:36:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏ئیدارەی کەمپ هوول، ئمڕوو یەکشەممە، 12 خێزان سوری کە پێکهاتوین لە 55 کەس وە هەماهەنگی وەرد کۆمیسیۆن پەنابەرەیل سەر وە وڵاتە یەکگرتگەیل ئەرا ناوچەیلیان  ئەرا لەناو سوریا دەرکریان.

‏یە وەسێیەمین چین دارێد ئەرا حالەتیل مرۆیی لە کەمپەگە، زیاتریگ لە خێزانەیل ناوچەیل ناو سوریان : حەلەب، حەمس، ئەدلیب، دمەشق، درعا، و دیر ئەلزور.

‏سەرۆک هاوبەش نویسینگەی کاروبار ئاوارە و پەنابەرەیل لە ئیدارەی کەسی باکوور و خوەرهەڵات سوریا، شێخموس ئەحمەد لە بەیاننامەیگ وت: "وەپای بڕیاریگ کە لە ئیدارەی کەسی  لە بڕوار 23 کانون یەکەم ساڵ 2025 دەرچگە ئەرا گلەوخواردن خوەیبەخش گشت پەنابەر و ئاوارەیل ناو کەمپەیل، و پیشکەشکردن گشت ئاسانکاریگ هەوەجە کریاگ ئەرا ئەو کەسەیلە ئەزرەت گلەوخواردن میلکانیان کەن".

‏دیاریکرد "حکومەت گواستراوە  وەدەم داواکاری ئاوارەیل ناو کەمپ هوول و گشت کەمپەیل سنوور جوگرافی باکوور خوەرهەڵات سوریا نیەچوود، و هیوادارین جواویگ ئەرا داواکاریەیل بوود، وە تایوەت لەری ئەو دانوستانەیلە کە لەناوەین ئیدارەی خۆجێیی و حکومەت لەباوەت دۆسیەی مرۆیی ئەرا گلەوخواردن گشت کووچکەرەیل عفرین و سەری کانییە   (رأس العين) وتل ئەبیەز و گشت ئاوارەیل".

