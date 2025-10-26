چین سێیەم.. 55 خێزانی وە مدوو مرۆیی کەمپ هوول وەجیهیلن
شەفەق نیوز ـ دیمەشق
ئیدارەی کەمپ هوول، ئمڕوو یەکشەممە، 12 خێزان سوری کە پێکهاتوین لە 55 کەس وە هەماهەنگی وەرد کۆمیسیۆن پەنابەرەیل سەر وە وڵاتە یەکگرتگەیل ئەرا ناوچەیلیان ئەرا لەناو سوریا دەرکریان.
یە وەسێیەمین چین دارێد ئەرا حالەتیل مرۆیی لە کەمپەگە، زیاتریگ لە خێزانەیل ناوچەیل ناو سوریان : حەلەب، حەمس، ئەدلیب، دمەشق، درعا، و دیر ئەلزور.
سەرۆک هاوبەش نویسینگەی کاروبار ئاوارە و پەنابەرەیل لە ئیدارەی کەسی باکوور و خوەرهەڵات سوریا، شێخموس ئەحمەد لە بەیاننامەیگ وت: "وەپای بڕیاریگ کە لە ئیدارەی کەسی لە بڕوار 23 کانون یەکەم ساڵ 2025 دەرچگە ئەرا گلەوخواردن خوەیبەخش گشت پەنابەر و ئاوارەیل ناو کەمپەیل، و پیشکەشکردن گشت ئاسانکاریگ هەوەجە کریاگ ئەرا ئەو کەسەیلە ئەزرەت گلەوخواردن میلکانیان کەن".
دیاریکرد "حکومەت گواستراوە وەدەم داواکاری ئاوارەیل ناو کەمپ هوول و گشت کەمپەیل سنوور جوگرافی باکوور خوەرهەڵات سوریا نیەچوود، و هیوادارین جواویگ ئەرا داواکاریەیل بوود، وە تایوەت لەری ئەو دانوستانەیلە کە لەناوەین ئیدارەی خۆجێیی و حکومەت لەباوەت دۆسیەی مرۆیی ئەرا گلەوخواردن گشت کووچکەرەیل عفرین و سەری کانییە (رأس العين) وتل ئەبیەز و گشت ئاوارەیل".