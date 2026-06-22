کۆنگۆ.. زیاتر لە هەزار تۊشهاتن وە "ئیبۆلا" و 254 مردن

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

کۆمار کۆنگۆی دیموکرات، ئمڕوو دوشەممە، بەرزەوبۊن شمارەی تۊشهاتنە چەسپیاگەیل وە ڤایرۆس ئیبۆلا ئەرا زیاتر لە هەزار حاڵەت راگەیان، لە ناوڕاس زیایبۊن رخەیل لە فراوانبۊن بازنەی بڵاوبۊنەوەگە لە وڵاتەگە.

دەسەڵاتەیل تەندروسی کۆنگۆلی، لە نووەوکردنیگ کە وەخت دیریگ لە دۊکە یەکشەممە دەرچگ، وتن کە شمارەی تۊشهاتنە چەسپیاگەیل وە ڤایرۆسەگە بەرزەو بۊە ئەرا 1003 کەس، کە 254 مردن لەناویانە.

ئی نووەوکردن نووە زیایبۊنیگ وەرچەو نیشان دەێد لە وەرانوەر وە داتا فەرمییەیل دەرچگ رووژ شەممە، کە 956 تۊشهاتن چەسپیاگ و 247 مردن تۆمار کردۊد.

ئی بەرزەوبۊنە دۊای هوشدارییەیل تیەێد لە زیایبوین بڵاوبۊن بیماریەگە، دۊای توومارکردن دەیان مردن لە یەکیگ لە کەمپەیل خوەرهەڵات وڵاتەگە، ئەوە کە رخەیل لە بڵاوبۊن ڤایرۆسەگە وە شیوەیگ فراوانتر لە ماوەی ئایندە ورووژان.

دەسەڵاتەیل تەندروسی لە کۆنگۆ، وە هاوکاری وەگەرد ریخریاگە ناودەوڵەتییەیل، وەردەوامن لە جیوەجیکردن ریکارەیل کۆنترۆڵکردن و چەودیاری تەندروسی ئەرا کەمەوکردن لە بڵاوبۊن بیماریەگە، لە وەختیگ وڵاتەگە وە یەکیگ لە فرەترین وڵاتەیل ئەفریقی هەژمار کریەێد کە تویش بڵاوبۊنەوەیل ئیبۆلا هاتگە لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە.