کۆنگۆ.. زیاتر لە دوو هەزار تویشبۊ "ئیبۆلا" و 754 گیانلەدەسدان لە زویترین بڵاوبۊن پەتاگە

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

وەزارەت تەندروسی لە کۆمار کۆنگۆی دێمۆکرات راگەیان، توومارکردن زیاتر لە دوو هەزار تویشبۊن وە ڤایرۆس ئیبۆلا، لە ناویان 754 بیمار گیانلەدەسدان، لە ئەوەگ وەسفی کرد وەک زویترین بڵاوبۊن پەتاگە کە وڵاتەگە تا ئیسە دیە.

داتایەیل وەزارەتەگە دیاری کرد کە 753 تویشبۊی هێمان لە کەرەنتینەن یا چارەسەر لەناو خەسەخانەیل وەرگرن، لە وەختیگ 366 کەس خاسەو بۊنە.

بڵاوبۊن پەتاگە هاوەختە وەگەرد قەیرانیگ لە کەرت تەندروسی تیەێد، کە کارمەندەیل تەندروسی لە خەسەخانەی گشتی بونیا دەس کردنە مانگردن لە کار، لە ناڕەزایەتی ئەرا دیرکەفتن خەرجکردن شایستە داراییەیلەیان، تا بۊنە وە بەشیگ لە مانگردگەیل ترەک لە شۊن بڵاوبۊن پەتاگە.

مانگردگەیل دەروازەی خەسەخانەگە بەسان، و دووپات کردن کە هیچ قەرەبووییگ وەرنەگردنە لەبان کارکردنیان لە رەوش رخباریگ ئەرا نواگیریکردن بڵاوبۊن ئیبۆلا.

وەزارەتەگە باس ئەوە کرد کە وەشوینکەفتن ئەو کەسەیلە کە وەریانکەفتنە هێمان وە سەختیگ گەورە مینێد، چوینکە ریژەی رەسین ئەرا ئەو کەسەیلە کە تویشبۊیەیل دینە 67% رەد نەکردگە.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە کۆنگۆ وەردەوامە لە رەنگدانەوەی بڵاوبۊن ڤایرۆسەگە کە لە بنەچەی "بونديبوگيو"ە، کە لە 15ی ئایار/مەی گوزەشتە دەسوەپی کرد، لە وەختیگ زویترەوبۊن بڵاوبۊن لە ئاستیگڵ کە زیاترە لە توانای دەسەڵاتەیل تەندروسی ئەرا کۆنترۆڵکردنی لەبان فراوانکردن رێوشۊنەیل وەڵامدان.

ریخریاگ تەندروسی جیهانی، دۊکە سێشەممە، راگەیان کە کەمترین 80% لە تویشبۊیەیل نوو پەیوەندی دیرن وە زنجیرەیل هامشوو نەناسریاگ، ئەوەیش سەختی کۆنترۆڵکردن پەتاگە زیای کەێد.