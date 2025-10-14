‏چین دەسکەێدە گردەوکردن باج بەندەرەیل بان کەشتیە ئەمریکیەیل

شەفەق نیوز ـ پەکین

‏کەناا سی.سی.تی چینی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا چین ئمڕوو وەشیوەی فەرمی دەسکردیە وە وەرگردن باج بەندەرەیل بان ئەو کەشتیەیلە خاوەنداریەتیەگەی یا لایەنەیل ئەمریکی کار وەپی کەن یا لە وڵاتە یەکگرتگەیل دروسکریاس یا پەرچەم ئەمریکا بەرزەوکردیە.

‏کەناڵەگە راگەیان، "لیست وەخشینەیل ئەو کەشتیەیلە گرێدەو کە وەلایەن چین دروسکریانە، هەمیش ئەو کەشیتییە چوڵەیلە کە چنە ناو کارگەیل کەشتیوانی چین ئەرا خاسەوکردن".

‏ چین سزای 5کۆمپانیای ئەمریکی دایە کە سەر وە کۆم‌پانیای "هانوا ئۆشنن" کۆریای باشوورن ئەرا دروسکردن کەشتیەیل وە مدوو بازرگانی کە واشنتۆن چەسپانێ.

‏وەزارەت گواستنەوەی چین هەفتەی وەرین راگەیان، رسومەیل نوو بەندەرەیل بەشیگە لە کاردانەوە وەبان رسومەیل بەندەرەیل کە وڵاتە یەکگرتگەیل وبان کەشتیەیل سەر وە چین چەسپانیەسێ کە لە ئمڕووە دەسوەپی کەێد.

