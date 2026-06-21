نە دەسسەنین نەیش وینەیگ یادگاری.. ئیران وە کاغەز هورمز چوودە ناو دانوسەنین جنێڤ (ڤیدیۆ)

شەفەق نیوز - جنێڤ

ئیران ئمڕوو یەکشەممە، گفتوگۆیلی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل لە سویسرا وە رازینەوین وە دەسسەنین وەگەرد ئەندامەیل شاند ئەمریکی یا گردن وینەیگ هاوبەش وەگەردیان دەس وەپی کرد، هاوەخت وەگەرد پابەندبۊنی وە هەڵوێستەگەی لەبارەی تەنگەی هورمز و بەسانن وازکردنی وە وسانن پەلامارەیل ئیسرائیلی لە لوبنان.

ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە زوان سەرچەوەیگ نزیک لە تیم دانوسەنکار ئیرانی وت کە شاند ئەمریکی و رێکخەرەیل دانوسەنین ئامادەکاری ئەرا رێکخستن دیمەن دەسسەنین و وینەیگ وەیەکەو لەناوەین هەردوگ شاندەگە لە سەرەتای دیدارە فرەلایەنەگە کردن.

سەرچەوەگە وتیش کە شاند ئیرانی رازی نەوی بەشداری لەی رێوڕەسمە بکەێد، ئەوەگ کە بۊە مدوو ئەوەگ شاند ئەمریکی وینەیل بگرێد بی بەشداریکردن لایەن ئیرانی، وەرجە چگن شاند ئیرانی ئەرا ناو هۆڵ دیدارەگە.

لە دۆسیەی تەنگەی هورمز، سەرچەوەگە دووپات کرد کە تەنگەگە "واز نیەکریەێد بی وسانن ئیسرائیل لە لوبنان"، لە نشانەیگ ئەرا وەردەوامبۊن بەسانن تاران لەناوەین جیوەجیکردن لەیەکفامستنە هەرێمییەیل و وسانن ئاڵووزییەیل لەبان گۆڕەپان لوبنانی.

ئەوەیش هاوەخت بۊ وەگەرد دووپاتکردن سەرۆک ئیرانی مەسعود پزیشکیان کە هەڵوێستەیل رووژئاوایی ئاڵشتکارییگ وەخوەیان دینە لە ماوەی دۊایی، و دووپات کرد کە وڵاتەگەی واز نیارێد لە ماف خوەی لە پیتانن یۆرانیۆم.

لە وەرانوەر ئەوە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وەڵام لێدوانەیل پزیشکیان داۆەو و وت بایەسە سەرۆک ئیرانی "ئاگادار قسەی خوەی بوود"، و هوشداری دا لە دەرئەنجامەیل وەردەوامبۊن ئی هەڵوێستە.

ئمڕوو یەکشەممە، لە سویسرا دانوسەنین راسەوخۆ لەناوەین هەردوگ شاند ئەمریکی و ئیرانی دەس وەپیکرد، وە سەرۆکایەتی جیگر سەرۆک ئەمریکی جەی دی ڤانس و سەرۆک پەرلەمان ئیرانی محمد باقر قالیباف، و وە بەشداریکردن ناوەنجیکارەیل لە قەتەر و پاکستان.