نەتەوە یەکگرتگەیل: 96% لە دانیشتگەیل غەززە ژیان لە ئاسایش خوەراک دیرن

شەفق نيوز- کەرت غەززە

نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە 96% لە دانیشتگەیل کەرت غەززە تویش ئاستەیل کارەساتبار هاتنە لە نەوین ئاسایش خوەراک.

جینشین ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل و هەماهەنگکار فریاکەفتن، تۆم فليتشر وت: فەلەستینیەیل لە غەززە زیان لە سەردی دوینن دویای واران دویایین، و بیئومیدی وەگەرد بەرزەوبوین لافاو و ویرانکاری داشتە کەمەیلیان.

وتیش: نەتەوە یەکگرتگەیل و بەشیگ لە هاوبەشەیل جویلە کەن ئەرا پیشکەشکردن دەسمیەتی، وەلێ خوازینەگە فرە گەورەترە، داوای هەڵگردن ئەو پاوەنەیلە کرد وەشیوەی زویوەزوی ئەرا رەسانن دەسمیەتی زیاتر.

لەلای خوەییش، فەرحان حەق نوینەر قسەکەر ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل وت: ئەو وارانەیل رفتە و رەوشەیل زمسانی سەختە لە غەززە، سەختی ژیان لە غەززە زیایەو کردن، وتیش: نویسنگەی هەماهەنگکار تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل ئەرا پرس ئاشتی لە خوەرھەڵات ناوڕاس، 18 مليۆن دۆلار دیاری کرد ئەرا پشتگیریکردن کارە گرنگەیل لە گشت غەززە.

جی باسە کە شاندیگ لە نەتەوە یەکگرتگەیل چون سەردانیگ ئەرا بڕیگ لە خەسەخانە و کەمپەیل ئاوارەیی لە کەرت غەززە ئەنجام دا، و نووڕستە رەوشەیل مرۆیی ئاوارەیل و خوازینەیل تەندروسی لە خەسەخانەیل غەززە.

هەرلیوا، داتایەیل بانک ناودەوڵەتی نشان دەن کە ریژەی لاتی لە کەرتەگە رەسیە نزیک 100%، وەگەرد رەسین ئاست بیکاری ئەرا زیاتر لە 80%.

لە ماوەی ئی چەن رووژ گوزەشتە، واران و وای تونیگ رەسیە کەرت غەززە، کە بویە مدوو نقومبوین دەیان هەزار لەو چادرەیل ئاوارەیلە، کە دویاترین شوینیان و داشت و چشتەیلیان لەدەسدان.

وەگورەی مەزەنەیل راگەیاندن حکومەتی، 1.5 مليۆن فەلەستینی ئاوارە لە کەرت غەززە هەن، و کەفتنەسە ژیان سەختیگ و نەوین خوازینەیل سەرەکی و خزمەتگوزاریەیل لەوەر سزایەیل ئیسرائیل.