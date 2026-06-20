‏نەتەنیاهۆ و کاتس، ئەرای سوپای ئیسرائیل فەرمان دان وە ئاگربەس لە لوبنان

‏شەفەق نیوز/ بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل و ئیسرائیل کاتس وەزیر وەرگری، ئمڕوو شەممە، فەرمان دانە سوپای ئیسرائیل ئاگربەس کەن لە لوبنان، وەپای کەناڵ "12" ئیسرائیلی.

‏فەرمانەگە لە وەختیگ تێد، کە فەرماندەیی ناوەندی "خاتم ئەلئەنبیا" سەربازی لە ئیران، راگەیان کە گەروو هورمز لەوەر هاتووچوو کەشتییەیل و بارهەڵگرەیل دەریاوانی بەسنەو، ئەوەیش وە جواوداین وە ئەوەگ ناوی برد وە پابەندنەبوین ویلایەتە یەکگرتووەیل لە جیوەجیکردن بەند یەکەم لە یادداشت لەیەکفامستن تایبەت وە کوتایی هاوردن وە جەنگ، و پێشێلکاری بەردەوام ئیسرائیل ئەرا ئاگر بەس کردن لە باشوور لوبنان.

‏لە لایگ تریش، وەزارەت دەیشتەیل ئیران ئمڕوو شەممە راگەیان، شاندیگ ئیرانی رەسیە سویز ئەرا وەدویاچگن جیوەجیکردن پەیمانەیل ویلایەتە یەکگرتووەیل وەپای یادداشتنامەی لەیەکفامستنەگە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: "بەند یەکەم گرنگترین بەشە لە یادداشتنامەی لەیەکفامستنەگە، و لایەن بەرامبەر پابەند نەویە وە ئەرک خوەی ئەرا وادارکردن ئیسرائیل وە وسانن دەسدرویژی ئەرا بان لوبنان".

‏لای خوەیشەو، وەزارەت دەیشتەیل پاکستان ئمڕوو شەممە راگەیان، گفتوگۆیەیل تەکنیکی ناوبەین واشنتۆن و تاران، سوو یەکشەممە لە ناوچەی بورگنستوک لە سویز ئەنجام درێد.

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