نەتەنیاهۆ و کاتس، ئەرای سوپای ئیسرائیل فەرمان دان وە ئاگربەس لە لوبنان
شەفەق نیوز/ بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل و ئیسرائیل کاتس وەزیر وەرگری، ئمڕوو شەممە، فەرمان دانە سوپای ئیسرائیل ئاگربەس کەن لە لوبنان، وەپای کەناڵ "12" ئیسرائیلی.
فەرمانەگە لە وەختیگ تێد، کە فەرماندەیی ناوەندی "خاتم ئەلئەنبیا" سەربازی لە ئیران، راگەیان کە گەروو هورمز لەوەر هاتووچوو کەشتییەیل و بارهەڵگرەیل دەریاوانی بەسنەو، ئەوەیش وە جواوداین وە ئەوەگ ناوی برد وە پابەندنەبوین ویلایەتە یەکگرتووەیل لە جیوەجیکردن بەند یەکەم لە یادداشت لەیەکفامستن تایبەت وە کوتایی هاوردن وە جەنگ، و پێشێلکاری بەردەوام ئیسرائیل ئەرا ئاگر بەس کردن لە باشوور لوبنان.
لە لایگ تریش، وەزارەت دەیشتەیل ئیران ئمڕوو شەممە راگەیان، شاندیگ ئیرانی رەسیە سویز ئەرا وەدویاچگن جیوەجیکردن پەیمانەیل ویلایەتە یەکگرتووەیل وەپای یادداشتنامەی لەیەکفامستنەگە.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: "بەند یەکەم گرنگترین بەشە لە یادداشتنامەی لەیەکفامستنەگە، و لایەن بەرامبەر پابەند نەویە وە ئەرک خوەی ئەرا وادارکردن ئیسرائیل وە وسانن دەسدرویژی ئەرا بان لوبنان".
لای خوەیشەو، وەزارەت دەیشتەیل پاکستان ئمڕوو شەممە راگەیان، گفتوگۆیەیل تەکنیکی ناوبەین واشنتۆن و تاران، سوو یەکشەممە لە ناوچەی بورگنستوک لە سویز ئەنجام درێد.