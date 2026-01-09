"نێتبلۆكس": بڕیان ئەنتەرنێت لە ئیران وەردەوامە

شەفەق نيوز- تەهران

گرووپ "نێتبلۆكس" ئەرا چەودیاریکردن ئەنتەرنێت، ئمڕوو جمعە، دووپات کرد لە وەردەوامی بڕیان ئەنتەرنێت لە گشت ناوچەیل ئیران لە دویەکە پەنجشەممەو تا ئیسە.

گرووپەگە وتیش: بڕیان گشتگیر نیشتمانی دویای ریکارەیل چەودیاریکردن زیاییگ هات کە ناڕەزایەتیەیل کەێدە ئامانج.

ئاژانس "ئەسوشيتد پرێس" وت: ت قەلای پەیوەندیکردن وە تەلەفۆن و مۆبایل لە دوبەیەو ئەرا ئیران وەدەس نەکەفت.

لەلای خوەییش، سەرچەوەیگ ئەرا تووڕ سی بی ئێس نیوز وت: بڕەیل بیوینەیگ لەناو ناوچەیل ئیران ناڕەزایی کەن، دووپاتیش کرد کە ئەنتەرنێت لە فرەی مەردم شارەیل بڕیا.

وتیش: کەسەیلیگ هەس کە هیمان توانن بڕەسنە ئەنتەرنێت، و دویای کەمیگ ئەوانیش لەلییان بڕیا.

جی باسە کە ناڕەزایەتیەیل لە ئیران لە کۆتایی کانوون یەکەم 2025 دەسوەپی کرد، لەوەر داوەزیان نرخ پویل ئیرانی، و گرانی بازاڕەیل.