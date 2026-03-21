نەتانیاهۆ: ئمشەو شەویگ سەختە و هەڕەشەی ئیران دەێد

سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، بنیامین نەتانیاهۆ، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان ک ئیسرائیل لەناو "شەویگ سەخت" ژیەێد، یەیش جویر کاردانەوەێگ ئەرا پەلامار مووشەکی ئیران ک بۊە مدوو زەخمداربۊن دەیان کەس لە شار "عەراد".

نەتانیاهۆ لە پۆستیگ لەبان "ئێکس" وت: "یە شەویگ فرە سەختە لە جەنگ وەبان ئایندمان (...) ئیمە رکداریم وەبان وەردەوامبۊن لە وەشانن زەبر لە دوژمنەیلمان لە گشت بەرەیل جەنگ".

سوپای ئیسرائیل دووپات کرد ک مووشەکیگ ئیرانی وە کیش 450 کیلۆگرام داگە لە شار "عەراد"، دویای ئەوەگ دوو تەقەلا ئەرا نواگیریکردنی بیسوود بۊە، هەرلیوا کەناڵ 12ی ئیسرائیلی دیاری کرد ک: "دیمەنەگە لە عەراد سەختترین دیمەنە لە سەرەتای جەنگەگەو تا ئیسە".

شار عەراد بۊە ئامانج مووشەک ئیرانی، تەنیا چەن سەعاتێگ دویای ئەوەگ مووشەکیگ ترەک ئیرانی داد لە شار "دیمۆنا".