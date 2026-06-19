نەتانیاهۆ: فەرمان دام وە پەلاماردان لە حزبولڵا وە تونی دۊای شکانن وسانن تەقەکردن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

بنیامین نەتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی ئمڕوو جومعە، هەڕەشە لە حزبولڵا کرد وە داین باجیگ فرە گران، و دووپات کرد لەبان فەرمان داین وە سوپا ئەرا پەلاماردان حزبەگە وە تونی دۊای شکانن وسانن تەقەکردن.

نەتانیاهۆ، لە لێدوانەیلیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفتگە، وت کە سڵا و هەڵسەنگاندنیگ ئەمنی وەگەرد وەزیر وەرگری و سەرۆک ئەرکان ئەنجام داگە، و دەسنشان کرد کە رێنمایی سوپای ئیسرائیلی داگە وە جیوەجیکردن گورزەیل تون لە دژ حزبولڵا وە وەڵامیگ ئەرا شکانن وسانن تەقەکردن.

وتیش کە سوپای ئیسرائیلی نزیکەی 80 شوین سەروە حزبولڵا کردەسە ئامانج، و دەیان چەکدار کوشتگە، هەرلیوا پەلاماریگ لەبان بارەگایگ سەرکردایەتی ئەرا حزبەگە لە ناوچەی بیقاع ئەنجام داگە.

نەتانیاهۆ دیاری کرد کە سوپا وەردەوام بوود لە جۊیلە ئەرا پۊچەڵکردن هەر هەڕەشەیگ کە هیزەیل ئیسرائیلی یا زەوییەیل ئیسرائیلی بکەێدە ئامانج، و خستەروی ئەوە کە وڵاتەگەی هیزەیلی لە ناوچە ئەمنییەگە لە باشوور لوبنان هیلێدەو تا ئەو وەختە کە هەوەجە بوود ئەرا مقیەتیکردن ناوچەیل باکوور.

لەبان ئەوەیش سوپای ئیسرائیلی، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو جمعە، کوشیان 4 سەرباز راگەیان کە فەرماندەی کەتیبەی 52 لە لیوای نوخبەی غەفعاتی لەناویانە، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن خەوەردان لە زەخمداربۊن 17 سەرباز ئیسرائیلی لەناو جەنگەیل باشوور لوبنان.

لە وەرانوەر ئەوە، سوپای ئیسرائیلی، پەلاماریگ ئاسمانی لەبان ناوچەی توول لە قەزای نەبەتیە لە باشوور لوبنان ئەنجام دا، کە میدیایەیل راگەیانن خەوەردان، کە ئیسرائیل پەلامارەیل ئاسمانی و تووپوارانیگ تون لەبان نەبەتیە و ئاواییەیلی لە لوبنان ئەنجام داگە، کە بۊنە مدوو کەفتن 16 کوشیاگ.