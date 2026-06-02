نەتانیاهۆ: بنەمايل رژبم ئیرانی زەنگ بردنە و پایانی رمیانە

بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، ئمڕوو سێشەممە، وت: ئەو باجە کە ئیران دایەسەی "گران" بویە، و بنەمايل رژیم ئیرانی تویش زەنگبردن قۊلیگ بۊنە لە دەرەنجام پیشهاتە دۊایینەیل.

نەتانیاهۆ لە لێدوانەیلیگ وتیش کە ئەوەگ وەڕیەوە چوود ئاڵشتکارییگ گەورەس لە رەوش ئیران ناوخۆیی و هەرێمی.

لە قسەیلی وتیش: وەپیدان ئۊشم کە پایان رژیم ئیرانی رمیانە، لە ئاڵووزکردنیگ نوو ئەرا گوتار ئیسرائیلی لەنوای تاران لە ناوڕاس وەردەوامبۊن ئاڵووزییەیل لەناوەین هەردوگ لا.

نەتانیاهۆ و وەزیر وەرگرییەگەی یسرائیل کاتس، دۊکە سێشەممە، فەرمانەیل ئەرا سوپا دەرکردن وە پەلاماردان ئامانجەیل لە زاحیەی باشوور پایتەخت لوبنانی بەیروت، وەرجە ئەوەگ ترەمپ لەی ئاڵووزکردنە دۊری بکەێدەو دۊای پەیوەندییگ تەلەفۆنی.

ئیران، لە لای خوەیەو، هەڕەشە کرد کە جەنگ لەبان لوبنان جەنگە لەبان گشت بەرەیل، وە توومەتبارکردن ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وە شکانن ئاگربەس.