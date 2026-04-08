‏نەتانیاهۆ پاڵپشتی وسانن پەلامارەیل ئەرا بان ئیران راگەیان و رەزایەت نەیا لوبنان بگرێدەو

شەفەق نیوز - قودس

‏سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهۆ، ئمڕوو چوارشەممە، پاڵپشتی تەل ئەبیب ئەرا بڕیار سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا دۆناڵد ترامپ راگەیان، پەی وسانن پەلامارە سەربازییەیل دژ وە ئیران ئەرا ماوەی دوو هەفتە، دویای ئەوەگ ئاڵۆزییەگە رەسیە ئاستیگ بی وێنە لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کە نزیکەی 40 رووژ کیشا.

‏میدیا عیبرییەیل لە زوان نەتانیاهۆ بڵاو کردن کە ئەو پاڵپشتی ئی بڕیارە کەێد وە مەرج ئەوەگ "ئیران گەرووەیل واز بکەێد و ئەو پەلامارەیلە کە لە ناوچەگە ئەنجامیان دەێد بوەسنێد"، دووپاتکرد "ئاگربەس لوبنان نیەگردەو"، جویر ئاماژەیگ ئەرا وەردەوامبوینی کارە سەربازییەیل تەل ئەبیب دژ وە حزبوڵای لوبنانی.

