پیۆنگ یانگ تووڕەس لە تاقیکردن مووشەکەیل "تۆماهۆک" لەلایەن ژاپۆنەو

شەفەق نیوز - پیۆنگ یانگ

کۆریای باکوور شەرمەزار ئەو تاقیکردنەیل مووشەکەیل "تۆماهۆک"ە کرد کە ژاپۆن ئی دۊاییە ئەنجامیان داگە، و دووپات کرد کە وە تەماشاکەر لە وەرانوەر "وەرەونواچگن سەربازی" لەلایەن تۆکیۆ نیەوەسیەێد.

جیگر سەرۆک بەش لیژنەی ناوەندی پارت کرێکارەیل کۆری، کیم یۆ جۆنگ، وت کە ئی تاقیکردنەیلە هەڕەشەیگ دروس کەن لەبان ئاسایش کۆریای باکوور و دەوڵەتەیل ترەک لە ناوچەگە.

لە بەیاننامەیگ زیای کرد: "ژاپۆن پەلە کەێد لە ئاڵشتکردنی ئەرا دەوڵەتیگ سەربازی، وە ئەو ئاڵشتکارییەیل تون و زویوەزویە لە رەوش ناودەوڵەتی ئیرنگە کەێدە دەرفەت"، و دووپات کرد کە کۆریای باکوور "وە تەماشاکەر لە وەرانوەر وەرەونواچگن سەربازی ئەرا ژاپۆن نیەمینێد" لە سای ئەو بڕیارەیلە کە تۆکیۆ گرێدەیانە وەر.

وەرجەیە وەزارەت وەرگری ژاپۆنی راگەیان لە ئەنجامدان تاقیکردنەیل ئەرا مووشەکەیل تۆماهۆک وە پاڵپشتی هیزە دەریاییەیل ئەمریکی، و وەسفی کرد وە ئەوەگ کە "ەەرجەسەکردن وەرەونواچگنە" لە بەرنامەی مووشەکەیل.

سکرتێر ئەنجومەن ئاسایش رووسی سێرگی شۆیگۆ، وەرجەیە لێدوان دا کە ژاپۆن وەرەو رێڕەو سەربازیکردن زیایبۊ چوو، و لەو پابەندبۊینەیلە دۊرەو کەفێد کە وەپییان پەیمان داۊد لەوەخت موهرکردن بەڵگەنامەی خوەی وەدەسداین دۊای جەنگ جەهانی دۊەم.

قسەکەر وەناو وەزارەت دەیشت رووسی، ماریا زاخارۆڤا، وت کە گامە هەڵەپەڵەیل ژاپۆن وەرەو دۊارە چەکدارکردن ئەو تەقەلایلە پۊچەڵ کەێد کە ئامانج دیرن ئەرا چەسپانن ئاشتی و ئاسایش و گەشەپیدان وەردەوام لە ئاسیا.