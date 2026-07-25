‏کۆنگۆ گیانلەدەسدان 1309کەس وە ئیبۆلا راگەیان وە رێژەی 44%

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏حکومەت کۆمار کۆنگۆ دیموکرات، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوین شمارەیل مردن وە مدوو بڵاوبوین ڤایرۆس "ئیبۆلا" راگەیان، و دووپاتکرد رێژەی مردن رەسیەس ئەرا 44%.

‏ئاشکرایکرد شمارەیل مردن بەرزەوبویە ئەرا 1309 حالەت لە 2973 تویشهاتن، لەناوەین نیگەرانی لە بڵاوبوین پەتاگە، کە خێراترین بڵاووبوینە لە مێژوو.

‏کارمەنەیل تەندروسی دەسکردنەس وە مانگردن لە کار لەبان دیرکەفتن خەرجکردن پاداشت دارایەیلیان، کە بویەسە مدوو را رادیگ تەواو وسیان بنکەی " ئلیکیا" ئەرا چارەسەر ئیبۆلا لەشار بونیا، لەوەختیگ کە بڵاوبوینەگە شمارەیگ کەرتەیل خوەرهەڵات و باکوور وڵاتەگە.

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