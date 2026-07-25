کۆنگۆ گیانلەدەسدان 1309کەس وە ئیبۆلا راگەیان وە رێژەی 44%
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
حکومەت کۆمار کۆنگۆ دیموکرات، ئمڕوو شەممە، بەرزەوبوین شمارەیل مردن وە مدوو بڵاوبوین ڤایرۆس "ئیبۆلا" راگەیان، و دووپاتکرد رێژەی مردن رەسیەس ئەرا 44%.
ئاشکرایکرد شمارەیل مردن بەرزەوبویە ئەرا 1309 حالەت لە 2973 تویشهاتن، لەناوەین نیگەرانی لە بڵاوبوین پەتاگە، کە خێراترین بڵاووبوینە لە مێژوو.
کارمەنەیل تەندروسی دەسکردنەس وە مانگردن لە کار لەبان دیرکەفتن خەرجکردن پاداشت دارایەیلیان، کە بویەسە مدوو را رادیگ تەواو وسیان بنکەی " ئلیکیا" ئەرا چارەسەر ئیبۆلا لەشار بونیا، لەوەختیگ کە بڵاوبوینەگە شمارەیگ کەرتەیل خوەرهەڵات و باکوور وڵاتەگە.