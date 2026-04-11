چین ئامادە بوود تا چەکەیل پیشکەفتگ بەێد وە ئیران

شەفەق نیوز - واشنتۆن

راپۆرتەیل هەواڵگری ئەمریکی نووو، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کردن لە ئامادەیی چین ئەرا کلکردن بارەیلیگ لە چەکەیل پیشکەفتگ ئەرا تاران، یەیش لە سای وسانن تەقەیگ تورت تیەێد کە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس وەخوەی دوینێد.

تووڕ "سی ئێن ئێن" لە سەرچەوەیل ئاگادارەو وتیە کە بارە چەوەڕیکریایەگە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی نوو لەخوەی گرێد، مەزەنە کریەێد لە ماوەی هەفتەیل کەم بانان کل بکریەن، لە چوارچیوەی هەماهەنگییگ سەربازی پیشکەفتگ لەناوەین هەرودگ لایەن چینی و ئیرانی.

وەپەی زانیارییەیل، ئیران لەڕی ئی گامەو تەقەلا دەێد ئەرا هیزەوکردن توانایل وەرگرییی، تایبەت لە نواگیریکردن هوشدارییە ئاسمانی و موشەکییەیل، لە وەختیگ کە گرژییەیل هەرێمی بەرزەو بوون.

هیچ لێدوانێگ فەرمی لە پەکین یا تاران لەباوەت ئی راپۆرتەیلە تا ئیسە دەرنەچگە.

بڕیارە ئمڕوو شەممە، گفتوگۆیەیل لەناوەین واشنتۆن و تاران دەسوەپی بکەێد، دویای ئەو ئاگربەسە کە شەوەکی زۊ چوارشەممەی گوزەشتە وسیا لەو جەنگە کە لە 28 شوبات گوزەشتە دەسوەپی کرد.

جەی دی ڤانس جێگر سەرۆک ئەمریکی سەرۆکایەتی شاند واشنتۆن ئەرا گفتوگۆیەیل لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان کەێد، وە یاوەری ستیڤ ویتکۆف کلکریای تایبەت، و جارید کوشنەر.

لە وەختیگ محمد باقر قالیباف (سەرۆک ئەنجومەن شوورای ئیسلامی) سەرۆکایەتی شاند تاران کەێد، وەگەرد عەباس عراقچی وەزیر دەیشت، و عەلی ئەکبەر ئەحمەدیان ئەمیندار ئەنجومەن وەرگری، و عەبدولناسر هیمەتی پارێزگار بانک ناوەندی.