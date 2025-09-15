نیپال پەنا بەێدە "زیرەکی دەسکرد" ئەرا داناین یەکەمین خانمە سەرۆک وەزیرەیل وەختانە

شەفەق نيوز- كاتماندو

"جيل زد" ئەو کوڕ گەنجە لە نیپال، سوشيلا كركی خان سەرۆک دادگای باڵا هەڵوژارد، جویر یەکەمین خانمە سەرۆک وەزیرەیل وەختانە لە میژوو وڵاتەگە، وە پەنابردن وە دەنگدان لەبان پلاتفۆرم چات "ديسكورد"، وە دەسمیەتی زیرەکی دەسکرد.

ئی بڕیارە دویای نارەزایی فراوانیگ وەلایەن گەنجەیل هات، کە بویە مدوو دەسلەکارکیشان کی یی شارما سەرۆک وەزیرەیل و رمیان حکومەتی وەتەواوی.

ئەو ناڕەزایەتیەیلە لەبان گەندەڵی کاروەدەسەیل سیاسی هەڵسیا، وەتایبەت "کوڕەیل نەختینە" (nepo kids)، کە توومەتبارن وە سوودگردن لە پۆست و پلەی باوگەیلیان وەبی بەهرەیگ، کە دویای بڕیار قەیەغەکردن 26 پلاتفۆرم ئەلیکترۆنی وەلایەن حکومەت، بویە ناڕەزایەتی فراوانیگ کە رەسیە کوشیان 51 کەس و زەخمداری زیاتر لە 1300 کەس.

دویای نەمان دەسەڵات، سوپای نیپال بویە وەرپرس لە وەڕیەوبردن وڵاتەگە، کە فەرماندەیلی بڕیار دان وەگەرد گرووپیگ گەنج پەیوەندی بکەن کە لەبان پلاتفۆرم "ديسكورد" چالاکن وەناو "Hami Nepal" (ئیمە نیپالیمن)، و داوا لەلییان کردن کەسایەتییگ بیلایەن و توانادار هەڵوژنن تا حکومەت وەختانە بڕانێد تا وەخت هەڵوژاردن لە 5 ئادار 2026.

ئەو گەنجەیل وە رکداری گەورەیگ کەفتنە فتراق ئەو کارە، و پشت وە ChatGPT بەسان تا میژوو و بەهرە و تاوانەیل بزانن.

کەسایەتیەیلیگ ناودیار خریانە وەرچەو، جویر بازیکەر كريكيت ساگار دهاكال و کویخای كاتماندو بالين شاه، تا لەبان سوشيلا كركی رێککەفتن، لەبان ئەو دەسپاکیە کە دیرێد، و ئەو ئەزموون دادوەرییە، و توانای وەدەسهاوردن دڵنیایی لە جویراجویر لایەنەیل سیاسی و کۆمەڵایەتی.

ئەو هەڵوژاردنە، رەزامەنی فەرمی لە رام چاندرا بوديل سەرۆک کۆمار، و الجيش ژەنەڕاڵ ئاشوك راج سيجديل وەرگردر تا بوونە بڕیاریگ راسگانی لە وەڕیەوبردن کاروبار وڵات لە گامەیل وەختانە پشت وەپی بوەسن.