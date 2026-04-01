نواگیریکردن مووشەکەیلیگ لە ئاسمان سوریا لە دیمەشق

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیمەشق پایتەخت سووریا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە ژنەفتن دەنگ دوو تەقینەوە لە شارەگە و دەورگردی، و دیاری کرد کە وە مدوو ئۆپەراسیۆنەیل وەخوارخستن مووشەکەیل ئیرانیە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەنگ ئەو رممەیلە وە مدوو ئۆپەراسیۆنەیل نواگیریکردن وەرگرییە ئاسمانییەیل ئیسرائیلی یا بەریتانی یا ئەمریکی جیوەجیی کردنە، کە مووشەکەیل ئیرانی لە ئاسمان ناوچەگە کردنەسە ئامانج، وەبی توومارکردن زەرەردەیل گیانی یا ماددی.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو دەنگەیلە کە لەی ماوە ژنەفیەن لە مدوو کوتانەیل لەناو شارەگە نەوینە، بەڵکم لە ئۆپەراسیۆنەیل نواگیریکردن ئاسمانی بوینە، کە یەیش ژنەفتن دەنگیگ قایم لە چەن ناوچەیگ وەبی توومارکردن شوین دیاریگ.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد، کە یە یەکەم جار نییە کە ئی جۊرە رویداوەیلە تیانە توومارکردن، کە دیمەشق لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە زنجیرەیگ تەقینەوەی هاوشیوە وەخوەی دی کە وە مدوو وەخوارخستنل بویە، لە سای وەردەوامبوین ئاڵووزی لەناوەین ئیران و ئیسرائیل و فراوانبوین جەنگ لەناوەینیان.

سووریا کەفێدە ناو رەهەند ئی ئاڵووزییە، هەرچەن تەقەلا دەێد مقیەتی لە هەڵوێستیگ هاوسەنگ بکەێد، بەڵام وە شیوەیگ ناڕاستەوخۆ کاریگەری کەفێدە بانی وە مدوو شوون جوگرافیی و پەیوەندیی وە رێڕەوەیل جەنگ، تایبەت وەگەرد رەدبوین مووشەکەیل یا جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل نواگیریکردن لە ئاسمانەیلی.