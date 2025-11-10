نقومبوین بەلەم روهينگا وە 70 کەسەو نزیک سنوور مالیزیا- تایلاند
شەفق نيوز- لنكاوي
دەسەڵاتەیل مالیزیا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە بەلەمیگ کە کەسەیلیگ لە روهينگا کە زیان لە دووچەوەکی و جیاوازیکردن وەخوەیان دویننر لەناو ئاو نزیک سنوور تایلاند و مالیزیا نوقوم بوی، نزیکەی 70 لەناوی بویە، و هیمان وەسەرهات بەلەمیگ ترەک نادیارە کە نزیکەی 230 کەس هاناوی.
وەرپرسیگ لە دەزگای دەریاوانی مالیزیا لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: تەرم هەفت کەس دەرکریا، 13 کەسیش وە زنی پەیا کریا لەناو کارەیل مینەکردن مالیزیا.
وەرجەیە، وەرپرسەیل تایلاند وتن: مینەکردنیان رەسیە پەیاکردن چوار کەس کوشیای.