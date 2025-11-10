"ئەنفلۆنزای A" وڵاتەیل عەرەبی گرێدەو... فرەترین جویر تویشبوین وە ڤایرۆسەگە 93% بیماریەیلە

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

وەپەی سەرچەوە پزیشکییە عەرەبییەیل، کلینیک و خەسەخانەیل چەن وڵاتیگ عەرەبی، وەگەرد هاتن وەرز زمسان تویشبوین وە ئەنفلۆنزای ئەی وەشیوەی وەرچەویگ بەرزەو بویە.

ئەم پێوەرویلە وەرد داتایەیل ناوچەی خوەرهەڵات دەریای ناوڕاس ریخریاگ تەندروسی جیهانی هاوتەریبن، کە لە ماوەی چلەمین هەفتەی ئمساڵ، "زیایبوین ئاشکرای گورجبوین ڤایرۆسی لە بەحرەین، کوەیت، عومان، سعودیە، ئیمارات و میسر، بەراورد وە خود ماوەی ساڵ گوزەشتە توومار کریاس".

راپۆرت ناوچەیی ریخریاگ تەندروسی جیهانی باس ئەوە کرد کە "نزیکەی 93% ڤایرۆسەیل لە جویر A بوین، وەرانوەر تەنیا 7% جویر B، لە وەختیگ تویشبوین وە کۆڤید-19 داوەزیاس، لە 1.5% زیاتر نەویە، یەیش ئەوە نیشان دەێد کە شەپوول ئییەی بیماریەیل هەناسەدان فرەیان ئەنفلۆنزاس نەک کۆڤید-19".

کەناڵ جەزیرە لە زوان دکتۆر ئەحمەد عوبێد، سڵاکار چەودیاریکردن هویرد وت: "بەرزەوبوین ریژەی تویشهاتن وە جویر A گلەو خوەێد ئەرا توانای بەرز ئاڵشتکاری و تویشهاوردن لەناو مەردم و بەشیگ لە ئاژەڵ، وە پێچەوانەی جویر B کە سنووردارە وە ئایەم".

لە ئاست ناودەوڵەتی، ئەمریکا لە بەشیگ ویلایەت کەمکەم گورجی جویر A(H1N1) زیای کەێد، وەگورەی دویاترین داتایەیل سەنتەر کۆنترۆڵکردن و مقیەتیکردن لە بیماریەیل (CDC).

لە ئەوروپا پلاتفۆرم فلۆ نیوز ئەوروپا سەر وە CDC، لە ناوڕاس مانگ تشرین یەکەمەو لە چەن وڵاتیگ یەکێتی ئەوروپا بەرزەوبوین هاویێوەی توزمارکردگە.

ئەو کەسەیلە رخداری ئاڵوزییە تونیگ لەبانیان هەس؛ کەسەیل گەورە تەمەن، زاڕووەیل، ژنەیل دووگیان، کەسەیلیگ وەرگری لاواز، بیمارەیل شێرپەنجە، ئەوانەگ چارەسەر درویژماوە و جگترەکیشەیل فرە.

لەباوەت بە چارەسەرکردن و مقیەتیکردن، دکتۆر عوبێد دووپات کەێد کە "چارەسەر کاریگەر لە رووژەیل سەرەتایی وە وەکارهاوردن دەرمان دژە ڤایرۆسی جویر ئۆسێلتامیڤیر لە ماوەی 48 ساعەت یەکەم دەرکەفتن نیشانەیل".

لەباوەت مقیەتیکردن، "واکسینە وەرزیەیل جویر گرنگترین چەک وەرانوەر ئەنفلۆنزا مینێد، هەرچەن ساڵ وە ساڵ کاریگەریییان جیاوازە لەوەر ئاڵشتکاریەیل ڤایرۆسی".