نشانەیل نیگەرانکەر لە زەویلەرزەی سەختیگ هەڕەشەی ئیستەنبوڵ دەێد

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

تۆێژینەوەی نوویگ، باس رخباری گەورەیگ کرد هەڕەشەی شار ئیستەنبوڵ تورکیا دەێد، لە نووەوبویەیل نیگەرانکەر لە بن دەریای مەڕمەڕە، کە کڕ زەنگ دەریایی زوور فرەیگ تیەێدە بانی، ئاگاداری لە زەویلەرزەی سەختیگ دەێد.

ئەو کڕ زەنگە کە کەفێدە ناوەین دەریای سییە و دەریای ئیجە شیوەیگ دیرێد کە دڵنیایی وەپی نییە، وەپەی گۆڤار "Science"، لە رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، کە ئاشکرای زیایبوین تونی زەویلەرزەیل ناوچەگە لە ماوەی بیس ساڵ گوزەشتە کرد، وەگەرد جویلەکردنی وەرەو خوەرھەڵات.

وتیش: زەویلەرزە سەختەیل ئیرنگە رای وەرەو ناوچەیگ بەسیاگ کەن لە ناوەین 15 و21 کیلومەتر کە وەناو (زەنگ سەرەکی مەڕمەڕە) ناسیاس، و کەفێدە بن دەریا لە باشوور خوەرئاوای ئیستەنبوڵ، کە لە ساڵ 1766ەو زەویلەرزەی تونیگ لەناوی توومار نەکریا کە لەو ساڵە رەسیە 7.1 پلە.

خانمە زانا جودێس هوبارد، لە زانکۆی كورنيل هوشداری دا کە زەویلەرزەی تونیگ نزیک ئیستە شایەت بوودە مدوو بەمبک لە گەنترین کارەساتەیل مرۆیی لە میژوو نوو، وەتایبەت لە شاریگ نزیکەی 16 مليۆن کەس هاناوی.

وتیش: ئەگەر وەیجویرە وەردەوام بوود و زەنگ سەرەکی مەڕمەڕە دڕیا، هاتێ زەویلەرزەیگ وەتونی 7 پلە یا زیاتر بەێد لە ئیستەنبوڵ.

ئی ئاگادارکردنە لە سای میژوو زیانداریگ تورکیا وەگەرد زەویلەرزەیل تیەێد، دویاترینیان لە شوبات 2023، بوی، کە دوو زەویلەرزەی سەخت دان لە باشوور تورکیا و سوریا، و بویە مدوو کوشیان 55 هەزار کەس لەلای کەمەو.