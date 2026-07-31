نزیکەی 34 کوشیان.. ئامار زەویلەرزەی ژاپۆن بەرزەو بوود و دەیان کەس زەخمدار بۊنە

شەفەق نیوز - تۆکیۆ

شەوەکی ئمڕوو جمعە، ئامار قوربانییەیل ئەو زەویلەرزە کە لە پارێزگای کومامۆتۆ لە خوەراوای باشوور ژاپۆن دا بەرزەو بۊ ئەرا 34 کوشیاگ، لە وەختیگ تیمەیل رزگارکردن وەردەوامن لە ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن لەشۊن گومبۊیەیل و چووڵکردن دانیشتگەیل لە ناوچە زەرەدمەنەیل، لەناو رخ لە زەویلەرزەیل شۊنکەفتی کە شایەت ریگری لە تەقەلایل وەڵامداین بکەن.

دەسەڵاتەیل ژاپۆنی خەوەردان کە دەیان کەس تویش زەخمدارییەیل جیاجیا بۊنە، لە وەختیگ زەویلەرزەگە بۊسە مدوو زەرەدەیل فراوانیگ لە باڵەخانەیل و ژیرخان، و بڕیان کارەبا لە شمارەیگ لە ناوچەیل، بیجگە لە بەسیان بڕیگ لە ریەیل و کڕەیل هامشوو لەوەر زەرەدەیل و رمیانەیل.

تیمەیل فریاگوزاری، وە پاڵپشتی هیزەیل وەرگری خوەیی ژاپۆنی، وەردەوامن لە ئۆپراسیۆنەیل لاوردن رمیاگەیل و رەسین وە ناوچە زەرەدمەنەیل، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل کار کەن ئەرا دابینکردن سەنتەرەیل شوینەیل وەختانە ئەرا زەرەدمەنەیل و دابینکردن خوازینە سەرەکییەیل ئەرا دانیشتگەیل.

دەسەی کەشناسی ژاپۆنی دووپات کرد لەبان وەردەوامبۊین ئەگەر رۊیداین زەویلەرزەیل شۊنکەفتی لە رووژەیل ئایندە، و داوا لە دانیشتگەیل کرد ئەرا وریابۊن و دۊرکەفتن لە باڵەخانە زەرەدمەنەیل، لەسای وەردەوامبۊین هەڵسەنگاندن قەوارەی زیانەیل.

ژاپۆن لە فرەترین دەوڵەتەیل جەهان ئەژمار کریەێد کە تویش زەویلەرزەیل بوود، لەوەر ئەوەگ کەفتەسە بان "ئەڵقەی ئاگر" لە زەریای ئارام، کە گورجی زەویلەرزەیی و گڕکانی دووارەو بۊ وەخوەی دوینێد، کە یەیش هیشت سیستەمەیل وەرەونواچگ ئەرا چەودیاریکردن و هۊشداریداین زۊ و رەفتارکردن وەگەرد کارەساتە سروشتییەیل وەرەو نوا بوەێد.