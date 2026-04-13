"نزیک بویمن رێک بکەفیمن".. عراقچی ئۊشێد کە واشنتۆن دەرفەت لەیەکفامسنن لە ئیسلام ئاباد لە کیس دا
شەفەق نیوز - تاران
عەباس عراقچی، وەزیر دەیشت ئیران، ئمڕوو دووشەممە، وت: وڵاتەگەی وەگەرد ئەمریکا چگەسە ناو "دانوسەنین خەسیگ لە بەرزترین ئاست لەماوەی 47 ساڵەو" وە نیاز کۆتاییهاوردن وە جەنگەگە، بەڵام وەپای قسەی خوەی، رۊوەڕۊ "تونی و ئاڵشتکردن مەرجەیل و گەمارۆ" بویەو لە وەختیگ هەردگ لایەنەگە چەن گامیگ لە لەیەکفامسن لە ئیسلام ئاباد دویر بوین.
عراقچی لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" کە یەکیگە لە ئەندامەیل شاند ئیرانی گفتوگۆکار، نویسان کە وڵاتەگەی وە "نیازپاکی" چگەسە ناو گفتوگۆیل، بەڵام لە دۊایین وەخت کەفتە وەر "بەرزترین ئاست لە داواکارییەیل" و "ئاڵشتکردن یاسایەیل بازیەگە"، وە زیاترکردن ئەوە کە "نیازپاکی نیازپاکی تیارێد، و دوژمنایەتی دژمنایەتی تیارێد".
ئی هەڵوێست عراقچییە دویای چقیان دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی تێد کە پایتەخت پاکستانی ئیسلام ئاباد میواندارییان کرد، کە باسی کریا وە بەرزترین پەیوەندی راسەوخۆ وە ئی ئاستە لەناوەین هەردگ لایەنەگە لە وەخت دامەزرانن کۆماری ئیسلامی لە ساڵ 1979 تا ئیسە، لە تەقەلایگ ئەرا رەسین وە لەیەکفامسننیگ کە ئاگربەسیگ تورت بچەسپنێد کە کۆتایی وە چەن هەفتەیگ لە جەنگ هاورد.