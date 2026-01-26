ڤەنزوێلا.. مەرەقەزکردن 104 زیندانی سیاسی

شەفەق نيوز- كەراكاس

گرووپیگ ماڤپەرەوەری، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد کە حکومەت ڤەنزوێلا لەلای کەمەو 100 زیندان سیاسی مەرەقەز کرد.

ئەلفڕیدۆ رۆمیرۆ سەرۆک ریخریاگ "فۆربينال" وت: دووپات لە ناسنامەی 104 لەوانە کرد کە مەرەقەز کریانە، و دیاری کرد کە چشتیگ پووڕیاس ئەگەر حکومەت ناوە ئەو کەسەیلە بڵاو بکەێد کە مەرەقەز کریانە.

ریخریاگ "فۆربينال" دووپاتیش کەێد کە نزیکەی 800 زیندانی سیاسی لەو دەوڵەتە لە ئەمریکای باشوور هەس، و فرەیان لەناو ناڕەزایەتیەیل وەبان دووارە هەڵوژاردن نیکۆلاس مادورۆ لە ساڵ 2024 گریانە.

لە 3ی كانون دویەم، سوپای ئەمریکا مادورۆ وەگەرد سیلیای ژنی وە ئۆپراسیۆنییگ لە کەراکاس دەسگیر کرد، و ئیرنگە هەردوگیان وە توومەت قاچاخی هووشبەری و توومەتەیلیگ ترەک چەوەڕی دادکاری کەن لە نیویۆرک.

وەرجە ئەو ئۆپراسیۆنە وە وەماوەی فرەیگ ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا زوور وەبان حکومەت مادورۆ هاوردیاد ئەرا مەرەقەزکردن ئەو زیندانیەیل سیاسیە.

وەگەرد ئی مەرەقەزکردن دویاییە، شمبرەی ئەو کەسەیلە دویای ئۆپراسیۆن ئەمریکا مەرەقەز کریانە رەسیە 240 کەس لەلای کەمەو.