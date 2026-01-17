‏ڤەنزوێلا یەکەم گرێبەس مێژوویی ئەرا هەناردەکردن گاز شل واژوو کەێد

‏شەفەق نیوز – کاراکاس

‏سەرۆک کاتی ڤەنزوێلا، دێلسێ ڕۆدریگێز، ئمڕوو شەممە رایگەیان ڤەنزوێلا ئەرا یەکەم جار لە مێژووی خوەی، گرێبەسیگ فەرمی ئەرا هەناردەکردن گاز شل (LNG) واژوو کرد.

‏رۆدریگێز لە وتاریگ لە نوای ئەنجوومەن نیشتیمانی ئابووریی بەرهەمهێنەر وتی:"ئمڕوو ئەرایەکەم جار لە مێژوومان، گرێبەست بازرگانی گاز شل واژوو کریڵ یەکەم بەش گاز ڤەنزوێلایی ئەرا هەناردەکردن چوود، ئیە راگەیانویمن، ئیرنگە پەیمانمان جیوەجی کەیمن".

‏وتیش، "ئێ گرێبەسە ئەنجام تەقەلای خود کۆمپانیای نیشتیمانی کەرت نەفت و گاز PDVSA ـە، و دڵنیایی دەێد لەبان رێژەو ئابووریی هەڵوژێریاگ وڵات" هەمیش باس لەوەگ کرد کۆمپانیاگە توەنست بەرهەم نەفت بڕەسنێدە 1.2 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، کە لە ساڵ 2015 ـەو نەرەسیەس ئەو ئاستە".

