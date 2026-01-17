ڤەنزوێلا یەکەم گرێبەس مێژوویی ئەرا هەناردەکردن گاز شل واژوو کەێد
شەفەق نیوز – کاراکاس
سەرۆک کاتی ڤەنزوێلا، دێلسێ ڕۆدریگێز، ئمڕوو شەممە رایگەیان ڤەنزوێلا ئەرا یەکەم جار لە مێژووی خوەی، گرێبەسیگ فەرمی ئەرا هەناردەکردن گاز شل (LNG) واژوو کرد.
رۆدریگێز لە وتاریگ لە نوای ئەنجوومەن نیشتیمانی ئابووریی بەرهەمهێنەر وتی:"ئمڕوو ئەرایەکەم جار لە مێژوومان، گرێبەست بازرگانی گاز شل واژوو کریڵ یەکەم بەش گاز ڤەنزوێلایی ئەرا هەناردەکردن چوود، ئیە راگەیانویمن، ئیرنگە پەیمانمان جیوەجی کەیمن".
وتیش، "ئێ گرێبەسە ئەنجام تەقەلای خود کۆمپانیای نیشتیمانی کەرت نەفت و گاز PDVSA ـە، و دڵنیایی دەێد لەبان رێژەو ئابووریی هەڵوژێریاگ وڵات" هەمیش باس لەوەگ کرد کۆمپانیاگە توەنست بەرهەم نەفت بڕەسنێدە 1.2 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، کە لە ساڵ 2015 ـەو نەرەسیەس ئەو ئاستە".