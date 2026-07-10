ڤەنزوێلا: بەرزەوبۊن شمارەی کوشیاگەیل هەردوگ زەویلەرزەگە ئەرا 3889 کەس
شەفەق نیوز - کاراکاس
خورخی رۆدریگێز سەرۆک کۆمەڵەی نیشتمانی لە ڤەنزوێلا، بەرزەوبۊن شمارەی کوشیاگەیل لەئەنجام هەردوگ زەویلەرزە یەک لەشۊنیەکەگە کە دانە لە وڵاتەگە ئەرا 3889 کەس راگەیان.
وەپای ئاژانس هەواڵەیل "رۆیتەرز"، دۊاترین ئامارەیل ئاماژە ئەرا ئەوە کەن کە شمارەی زەخمدارەیل لەئەنجام ئەو کارەساتە کە لە رووژ 24 حوزەیران رویدا رەسیەسە 16 هەزار و 740 کەس، لە وەختیگ شمارەی ئاوارەیل ئەرا 15 هەزار و 907 کەس رەسیە.
هەردوگ زەویلەرزەگە وە جیاوازی 39 چرکە رویدان، و وە شیوەیگ سەرەکی کاریگەری لەبان باکوور ڤەنزوێلا داشتن، ئەوەگ کە وڵاتەگە خستە ناو رەوش شیوەن و بیئومیدی لەوەرانوەر پەیا نەکردن کەسوکارەیل، چ زینگ بوون یا مردگ.
ڤەنزوێلا لە 24 حوزەیران گوزەشتە وەر دوو زەویلەرزەی قایم کەفتۊد کە هازەیلیان رەسیە 7.2 و 7.5 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، کە تەنیا 39 چرکە ناوەینیان بۊ، و لە قۊلایی کەمتر لە 25 کیلۆمەتر، ئەوەگ کە ویرانکارییگ فراوان، تایبەت لە ناوچە کەناراوییەیل لە باکوور پایتەخت کاراکاس لەلی کەفتەو.