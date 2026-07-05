ڤەنزوێلا ئاماریگ نوو ئەرا قوربانییەیل زەویلەرزە ویرانکەرەگەی تۆمار کەێد: 3 هەزار کوشیاگ

شەفەق نیوز - کاراکاس

ئامار ئەو دوو زەویلەرزە هازدارە کە هەفتەی گوزەشتە دانە ڤەنزوێلا ئەرا نزیکەی 3000 کوشیاگ بەرزەو بۊە، وەپای ئامارە فەرمییەیل، لە وەختیگ تیمەیل رزگارکردن ناودەوڵەتی دەس وە کەمەوکردن پرۆسەیل مینەکردن لەژیر رمیاگەیل کردنە وەگەرد کەمەوبۊن ئومیدەیل پەیاکردن کەسەیل زینگ.

لە شار لا گوایرا کە فرەترین کاریگەری وە کارەساتەگە وەپی رەسیە و کەفێدە دۊری چل کیلۆمەتر لە کاراکاس پایتەخت، باڵەخانەیل نیشتەجیبۊن وە تەواوی کاول بۊنە لەوەر ئەو زەویلەرزە کە لە 24 حوزەیران / یۆنیۆ دا وڵاتەگە، و هێمان شمارەیگ گەورە لە زەرەدمەنەیل بی پەناگە مەننە، لەناو جادەیل خەفن یا پەنا وە باخچە گشتییەیل بەن.

فرانسیسکۆ ساسکیا، کە خوەیوەخشیگە لە تیمەیل رزگارکردن تەمەنی 38 ساڵە، وەپای ئاژانس "فرانس پرێس" لەوەرانوەر یەکیگ لە باڵەخانەیل لە گەڕەک پلایا گراندی وت: پرۆسەیلمان هێمان وەردەوامن، و هێمان تەرمەیل لەژیر رمیاگەیل دراریمن، و وەردەوام بویمن لە کارکردن.

کەسوکار ئەو کەسەیلە کە لەژیر رمیاگەیل گیر خواردنە پەنا ئەرا وەکارهاوردن ئامێرە قورسەیل بردنە، لە حەفارە و شۆفڵ، لە پرۆسەیل دەرهاوردن تەرمەیل.

سوزانا گراتیرۆل (47 ساڵان) کە هێمان دە لە هاوسایەیلی لە بیسەروشوینەیلن، لەوەرانوەر باڵەخانەیگ رمیاگ لە گەڕەک پلایا گراندی وت: ئیمەس خیزانەیل خوازیمن ئی پەڕە بچەمنیمن، و دیاری کرد تۊەنن وە وەکارهاوردن ئامێرە قورسەیل پەیایان بکەن، یە خاسترین وژاردەس، چۊنکە رووژەیل گوزەشتە فرە سەخت و شەکەتکەر بۊن ئەرامان.

وەپای ئاماریگ سەرەتایی کە لە وەزارەت پەیوەندییەیل ڤەنزوێلی دەرچگە، لەلای کەمەو 2954 کەس گیان لەدەسدانە و 16592 کەسیگ ترەک زەخمدار بۊنە لەو دوو زەویلەرزە کە وە هازدارترین و ویرانکەرترین زەویلەرزەیل لە ئەمریکای لاتینی دانریەین.

وەزارەتەگە باس ئەوە کرد کە زیاتر لە 16 هەزار کەس بی پەناگا بۊنە، و کە زەرەد وە 856 باڵەخانە رەسیە.

دوو زەویلەرزەگە وە جیاوازی 39 چرکە رویدان، و وە شیوەیگ سەرەکی کاریگەری لەبان باکوور ڤەنزوێلا داشتن، کە یەیش وڵاتەگە خستە ناو رەوش پرسە و بیئومیدی لەوەر پەیانەکردن کەسوکارەیل، چ زینگ بۊن چ مردگ.