ڤەنزوێلا.. ئامار دوو زەویلەرزەگە لە 4 هەزار کوشیاگ رەد کەێد

شەفەق نیوز - کاراکاس

دەسەڵاتەیل ڤەنزوێلی راگەیانن کە ئامار قوربانییەیل هەردوگ زەویلەرزە ویرانکەرەگە کە دانە لە وڵاتەگە لە چوار هەزار کوشیاگ رەد کردگە.

خورخی رۆدریگێز سەرۆک پەرلەمان ڤەنزوێلی لەبان بەرنامەی تێلیگرام نویسان، کە "لای کەمەو 4118 کەس گیان لەدەسدانە و 16740 کەس ترەک زەخمدار بۊنە لەئەنجام هەردوگ زەویلەرزە یەک لەشۊنیەکەگە کە لە 24 حوزەیران لە ویلایەت لا گوایرای کەناراویی رویدان".

زەویلەرزەی دۊەم کە تونی رەسیە 7,5 پلە، کە قایمترینە لە ڤەنزوێلا لە ماوەی زیاتر لە سەدەیگ، دۊای 39 چرکە لە زەویلەرزەیگ یەکەم وە هاز 7,2 پلە دا، و کۆمەڵگەیل نیشتەجیبۊن بەرز وە تەواوی کردە کەڵەکیگ لە رمیاگ.

هەرچەن تیمەیل فریاکەفتن پرۆسەیل مینەکردن لە رزگاربۊەیل وسانن، باوجی کەسەیلیگ خوەیان وەردەوامن لە مینەکردن لەناو رمیاگەیل وەشوین تەرم ناسیاگەیلیان، وە ئومید ئەوەگ وە شیوەیگ شایستە وەخاک بنەنەیان.

زەویلەرزەیگ وە هاز سێ پلە لە ناوڕاس کاراکاس رووژ جومعە، بۊە هوکار رخیگ کە هیشت بەشیگیان باڵەخانەیل چووڵ بکەن.

نەتەوە یەکگرتگەیل چوارشەممەی گوزەشتە، بانگەوازیگ پەلە دەرکرد ئەرا گردەوکردن نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار ئەرا پرۆسەیل فریاگوزاری لە زەویلەرزەیل لە ڤەنزوێلا.

دێلسی رۆدریگێز سەرۆک وە وەکالەت، داوای ئازادکردن سامانە بەسیایەیل لە دەیشت وڵات کرد ئەرا وەکارهاوردنیان لە پرۆسەی خاسەوکردن.

رووژ چوارشەممە، رۆدریگێز وت، کە داوا لە شا چارڵز سێیەم کردگە ئەرا ئازادکردن نزیکەی 30 تۆن لە زەڕ ڤەنزوێلی بەسیاگ وەپای سزایەیل بەریتانی.

لەبان ئەوەیش، تیمەیل فریاکەفتن پەنجشەممەی گوزەشتە، تۊنستن پیاویگ وە زینگی درارن دۊای ئەوەگ هەیشت رووژ لە ژیر رمیاگەیل مەنۊد، لە پیشکەفتنیگ کە بەشیگ لە ئومید خستەو ناو کارەساتەگە.