نرخ دۆلار ئەمریکی لە 140 هەزار تومان ئیرانی رەد کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

نرخ دۆلار ئەمریکی و ئەو دراوەیل ترەک، ئمڕوو یەکشەممە، وەردەوام بوین لە بەرزەوبوین پەیمانەیی لە بازاڕ ئازاد تەهران، کە لە 141.950 هەزار تومان رەد کرد.

نرخ جنێه ئەستەرلینی رەسیە نزیک 191 هەزار تومان، و نرخ یۆڕۆ ئەرا زیاتر لە 167 هەزار تومان بەرزەو بوی.

لە هەفتەیل گوزەشتە، نرخ دراوەیل و تەلا لە بازاڕەیل ئیران بەرزەو بوی، و وەگەرد توومارکردن شمارەیل پەیمانەیی لەشوینیەک، ریڕەوی نوویگ ئەرا بەرزەوبوین نرخەیل واز کریا.

لەی مانگەیل دویاییە، پەنام و گرانی دراوەیل بیگانە رخداری لەبان شیواشیو رەوش ئابووری لە ئیران زیایەو کرد.

ئی کارە زیایەو بوی دویای گلەوخواردن سزایەیل نەتەوەییە، و دووپاتکردن وەرپرسەیل ئیرانی لەبان وەردەوامی بەرنامەی ئەتۆمی.

لە ساڵ گوزەشتە، نرخ خوەراکەیل لە ئیران وەڕیژەی زیاتر لە 66% بەرزەو بوی.

لە وەختیگ تیژی قەیرانەیل دارایی و ئابووری لە ئیران بەرزەو بوود، سەرۆک مەسعود پزیشکیان لە 23ی کانوون یەکەم پڕۆژەی بودجەی ئی ساڵە پیشکەش کرد ئەرا پەرلەمان ئیران.

وەگەرد ئەوەیش، عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، دویەکە جمعە، وت: سزایەیل هەرچەن کاریگەری لەبان ئابووری داشت، وەلێ کاریگەریگە ئەرا سەروەخوەیی و رەسین لە پیشەسازیەیل وەرگری و مووشەکی، وتیش: سزایەیل هیشتن دویر لە ئابووری تاکانە باریمن کە پشت وە نەفت بەسێد.