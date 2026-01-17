ئەندۆنیزیا.. بیسەروشوینی فڕۆکەیگ وە ١١ کەسەو
شەفەق نیوز - جاکارتا
میدیایەیل ئەندۆنیزیا، ئمڕوو شەممە، راگەیان فرۆکەیگ وە 11 سەرنشین هنای نزیکەوبوود لە ناوەن هەرێم "ماکاسار" بێسەروشوین بوی.
وەرپرسیەیل دیاریکردن، تیمەیل مینەکردن ئمڕوو لە ناوچە سەختە کویەیل لە کەرت "سولاویزی باشوور" لە ئەندۆنیزیا وشکنینە ئەرا پەیاکردن فرۆکەگە.
وەزارەت گواستەوە وت: فرۆکەگە لە جویر (ATR 42-500)ـە و وەلایەن کۆمپانیای گواستنەوەی ئاسمانی ئەندۆنیزی (IAT)ـەو وەکارتێد. فڕۆکەگە لە "یوجیاکارتا" لە دوورگەی جاوە وەرەو فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی "سوڵتان حەسەنەدین" لە ماکاسار (پایتەخت باشوور سولاویزی) وەڕیکەفتوێد دویای ئەوە پەیوەنی بڕێد.
ئاژانس مینەکردن و ڕزگارکردن ئەندۆنیزی "باسارناس" دووپاتکردیە کە فڕۆکەگە ئمڕوو شەممە لە ناوچەی "مارۆس" لە باشوور سولاویزی گومابوی و ١١ کەس لەناوی بوی.
ئێدی براکۆسۆ، وەڕێوەبەر ئۆپەراسیۆنەیل لە "باسارناس" راگەیان: "فڕۆکەگە ٨ ئەندام دەسەگەی و ٣ سەرنشین هاناوی، دویا پەیوەندیش وە فڕۆکەگە لە ساعەت ١:١٧ی دویای نیمەڕوو وەپای وەخت ناوخوەیان بوی."
براکۆسۆ وە پشتبەسان وەو زانیارییەیل کۆمپانیای (AirNav Indonesia) پێشکەش کردیە، دووپاتکەێد، دوایین شوین فڕۆکەگە لە ناوچەی "لیانگ لیانگ" لە شارۆچکەی مارۆس توومارکریاس.