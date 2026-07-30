‏نتنیاهۆ: ترەمپ رازی نەویە ئەرا دایین لە ئیران.. و هورمز دویای جەنگ گرنگییەگەی لەدەس دەێد

‏شەفەق نیوز- خوەرهەڵات ناوەڕاس

‏سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل بنیامین نتنیاهۆ، ئمڕوو پەنجشەممە، ئەوەگ رەدکرد کە لە گردەوبوین کۆتاییە تەقەلا داوێد سەرۆک ئەمریکا رازی بکەێد وە دەسوەپیکردن پەلامارەیل بان ئیران.

‏تووڕ "ئەی بی سی نیوز" لە زوانی نتنیاهۆ بڵاوکرد، وەرگەرد ترەمپ تاوتوێ مژارەیل جیاواز کردنە ئەرا مامەڵە وەرد ئیران لەناویان دانوسان لەبان رێکککەفتن فراوانتر وەرد تەهران.

‏وتیش، گفتوگویەیل بژاردەیل ترەکیش گردیەسەو جویر وەردەوامبوین ئابلوقە دانان لەبان گەروو هۆرمز یا پەنابردن ئەرا رێکارەیل سەربازی، وەبی ئاشکراکردن هویردەکاری زیاتر لەبان سرووشت ئێ بژاردەیلە یا ئایا هویچ بڕیاریگ وەرگردنە لەی باوەتە.

‏نتنیاهۆ دیاریکرد پەیوەنی وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل هەماهەنگی وەخوەی دوینێد، دیاریکرد ئەو ئاڵنکاریەیلە هێمانگ وە لایەن ئیران دروسکرێد وەردەوامە، باوجی گومان هەس لە رەسین وە چارەیگ دیبلۆماسی بندروس وەرد رژێم ئیران، رەفتارەیل ئیران وە دویاخسن و خەلەتانن وەسفکرد.

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