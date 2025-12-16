نتنياهو واشینتۆن رێککەفن لەبان "کڕە سوورەیل" لە سوريا

شەفەق نيوز- واشینتۆن

سەرچەوەیلیگ ئەرا کەناڵ i24، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردان کە بنیامین نتنياهو سەروک وەزیرەیل ئیسرائیل و تۆم باراك کلکریای ئەمریکا رەسینە لەیەکفامسنن لەبان سوريا.

سەرچەوەیل وتن: ئیسرائیل و ئەمریکا رەسینە لەیەکفامسنن لەبان وەردەوامی ئارەزوو ئیسرائیل وە کارکردن لەناو سوریا، و لە باوەت وەردەوامی دانوسەنین وەرد سوریا لەبان رێککەفتن ئەمنی.

یەکیگ لە سەرچەوەیل وت: ئیرنگە هەر لایەنەیگ زانێد چە بایەسە بکەێد.

وەگورەی کەناڵەگە، بارام لە دیداری وەرد نتنياهو کڕەیل سووریگ دیاری کرد لەباوەت چالاکی ئیسرائیل لەناو سوريا.

وەرجە چەن رووژیگ، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لە پۆستیگ نویسان: گرنگە ئیسرائیل گفتوگۆ هازدار و راسگانی وەرد سوریا بیاشتوود، و هیچیگ نەوود کە ریگری لە گەشەکردن سوریا ئەرا دەوڵەتیگ ئەوزەڵدار بکەێد، ئەحمەد شەرع سەرۆک نوو سوریا، کار وە راسگانی کەێد ئەرا دڵنیابوین لە رویدان چشتەیل خاسیگ، و سوریا و ئیسرائیل پەیوەندیەیل درویژماوە و خاسیگ وەیەکەو بڕانن.