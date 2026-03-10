نتنياهو: ئیسرائیل و ئەمریکا "سوخان رژێم ئیران" شکانن
2026-03-10T08:52:17+00:00
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سەرۆک وەزیرەیل ئسرائیل، بنیامین نتنياهو، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد ئۆپەراسیۆنە سەربازییە هاوبەشەیل وڵاتەگەی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا دژ وە ئیران، ئامانجی لەناوبردن رژێم کۆمار ئیسلامییە.
نتنياهو لە وتاریگی لە وەخت دیدار وەرد ئەندامەیل حکومەتەگەی لە تەلئەبیب وت: "ئامانج ئیمە ئەوەسە گەل ئیران بتوەنێد (حوکم ستەمکار بشکنێد)".
لە هەمان وەخت وتیش: "ئیسرائیل و ئەمریکا (سوخانەیل رژێم ئیران) شکاننە، و هێمان فرەتر لە هەگبەمانا مەنێیە،" وەو جوورە کە خوەی گوزارشت لەلی کرد.