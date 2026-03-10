‏نتنياهو: ئیسرائیل و ئەمریکا "سوخان رژێم ئیران" شکانن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏سەرۆک وەزیرەیل ئسرائیل، بنیامین نتنياهو، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد ئۆپەراسیۆنە سەربازییە هاوبەشەیل وڵاتەگەی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا دژ وە ئیران، ئامانجی لەناوبردن رژێم کۆمار ئیسلامییە.

‏نتنياهو لە وتاریگی لە وەخت دیدار وەرد ئەندامەیل حکومەتەگەی لە تەلئەبیب وت: "ئامانج ئیمە ئەوەسە گەل ئیران بتوەنێد (حوکم ستەمکار بشکنێد)".

‏لە هەمان وەخت وتیش: "ئیسرائیل و ئەمریکا (سوخانەیل رژێم ئیران) شکاننە، و هێمان فرەتر لە هەگبەمانا مەنێیە،" وەو جوورە کە خوەی گوزارشت لەلی کرد.

