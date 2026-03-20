پەنتاگۆن ئامادەکاری کەێد ئەرا ئەگەر بڵاوەوکردن هێزەیل زەمینی لە ناو ئیران
شەفەق نیوز - واشنتۆن
میدیایەیل ئەمریکی، ئمڕوو جمعە، ئاشکرا کردن ک ئامادەکاری هەس ئەرا ئەگەر بڵاوەوکردن هێز زەمینی لە ناو ئیران.
کەناڵ (فۆکس نیوز) وە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی وت: "کۆمەڵەی دەریایی-زەمینی کەشتی (بۆکسەر) و 4500 کەس لە هێزەیل مارێنز هانە ریەو وەرەو خوەرھەڵات ناوەڕاس".
هەرلیوا کەناڵ (سی بی ئێس) وە زوان سەرچەوەیل خوەی دیاری کرد ک: "وەرپرسەیل لە پەنتاگۆن ئامادەکاری وردیگ ئەنجام دانە ئەرا ئەگەر بڵاوەوکردن هێزەیل زەمینی ئەمریکا لە ناو خاک ئیران".
وەرجە کەمێگ، کۆشک چەرمگ وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل تۊەنێد لە هەر وەختیگ بخوازێد، دەس بنەێد وە بان دوورگەی "خارک" ئیرانی.