ناڕەزایی لە ئیران فراوانەو بوود و هوشداری لە راپەڕین چەکدار

شەفەق نيوز- تەهران

پولیس ئیران، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە ناڕەزایەتیەیل لە وڵاتەگە فراوانەو بوود و تونترەو بوود، و لە خود وەختەگە هوشداری دا لە راپەڕین چەکدار، وەگەورەی ئاژانس "فارس".

ئەو ئاژانس ئیرانیە لە زوان قسەکەر پولیس وت: ری وە دوژمنەیل نیەیمن خوەینشان ئاشتەوایی بکەێدە ژاوەژاو و راپەڕین چەکدار و ئەوەسا تا دویاترین هەناسە مقیەتی لە نەتەوە و گەل کەیمن.

ناڕەزایەتیەیل دژوە سەرکردایەتی ئیران رەسیە هەفتەم رووژی.

دویەکە جمعە، لە گەڕەک نازی ئاباد باشوور بویە ناڕەزایەتی، کە پارچە ڤیدیۆ لەبان سۆشیال میدیا بڵاو بوین نشان دەن کەسەیلیگ لەناو جادە دروشمەیل دژوە سەرکردایەتی کۆمار ئویشن.

رەزا پەهلەوی کوڕ شاه ئیران کە لە شووڕش ساڵ 1979 رمیا، بانگواز کرد ئەرا ناڕەزایەتی لەناو پایتەخت.

لە پۆستیگ لەبان ئێکس پەهلەوی گاڵ مەردم دا وە شیوەی فرەیگ لەناو تەهران بوون، و داوای دروسکردن پەرژین لەبان ریەیل سەرەکی کرد.