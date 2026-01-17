ناڕەزایەتیەیل ئیران.. ئامار کوشیاگەیل لە سێ هەزار رەد کەێد و گلەوخواردن کەمیگ ئەرا ئەنتەرنێت

شەفەق نيوز- تەهران

ریخریاگ هرانا، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە زیاتر لە سێ هەزار کەس لە ناڕەزایەتیەیل ئیران کوشیانە، لە وەختیگ زیایبوین فرە کەمیگ لە ئەنتەرنێت لە وڵاتەگە توومار کریا، دویای هەشت رووژ لە بڕیانی.

ریخریایەگە نە بارەگای ها لە ئەمریکا وت: دووپات کرد لە کوشیان 3090 کەس، لەناویان 2885 خوەینشاندەر، دویای ئەوە کە خەڵکەگە وتن دیارە هەڵمەت کوشتن و بڕین تا رادەی گەورەیگ لەی وەختە ناڕەزایەتیەیل کپەو کرد، لە وەختیگ میدیایەیل راگەیانن فەرمی خەوەردان لە جیوەجیکردن دەسگیرکردن فرەیگ.

بڕیگ لە خەڵکەگە وەگورەی رۆیتەرز وتن: تەهران پایتەخت بە چوار رووژە کپی ریژەیی وەخوەی دوینێد، وتنیش: درۆنەیل وەبان شارەگەو گەردن، وەلێ هیچ نشانەیگ نییە ئەرا ناڕەزایەتیەیل کەورەیگ لە رووژەیل پەنجشەممە یا جمعه.

یەکیگ لە خەڵک شاریگ باکووری لەبان دەریای قەزوین وت: لێرا هەمیش جادەیل کپ و ئارامن.

لە 28 كانون یەکەم گوزەشتە، لە شوین شیواشیو ئابووری و ژیانگوزەرانی خوەینشاندان لە ئیران دەسوەپی کرد، و رەسیە ناڕەزایەتیەیل کەورەیگ وە داوای کۆتاییهاوردن وە دەسەڵات ئاخوندەیل لە کۆمار ئیسلامی، و رەسیە لوتکەی وە کارەیل تونوتیژی فراوانیگ لە دویادویای هەفتەی گوزەشتە.

کەسەیلیگ لە ئۆپۆزسیۆن و وەرپرسیگ ئیرانی خەوەردان لە کوشیان زیاتر لە 2000 کەس لە تیژترین شیواشیو ناوخوەیی لە دویای شووڕش ئیسلامی لە ساڵ 1979ەو تا ئیسە.

گرووپ نێتبلۆكس ئەرا چەودیاریکردن ئەنتەرنێت پۆستیگ لەبان ئێکس وتن: پەیمانەیل نشان زیایبوین فرە کەمیگ لە پەیوەندیکردن وە ئەنتەرنێت لەناو ئیران شەوەکی ئمڕوو دویای 200 ساعەت لە بڕیانی، وتیش: پەیوەندیکردن وە ئەنتەرنێت لە ئاستەیل ئاسایی دوو لە سەد بویە.

وتیش: شمارەی کەمیگ لە ئیرانیەیل دەیشت لەبان سۆشیال میدیا وتنە توەنستنە پەیام ئەرا کەسەیلیگ کلبکەن لەناو ئیران لە وەخت زەوییگ ئمڕوو.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کە هەڕەشەی ریکار فرە تونیگ دا، ئەگەر ئیران ناڕەزایەیل وەسێدارە دا، وت: سەرکردەیل ئیران واز لە وەسێدارەدان بڕەیل هاوردن.

لەبان سۆشیال میدیا وت: فرە رێز گرم لەو راسیە کە ئەو وەسێدارەدانەیلە کە بڕیار بوی دویەکە جیوەجی بکریەێد (زیاتر لە 800)یان لەلایەن سەرکردایەتی ئیران پویچەڵ کریا، سوپاس لە ئیوە.