نایجیریا: کوشیان 13 هەزار "تیرۆریست" لە ماوەی ساڵ گوزەشتە
2026-06-12T10:03:03+00:00
شەفەق نیوز - ئەبوجا
سەرۆک ناجیری بۆلا تینۆبۆ، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە 13 هەزار "تیرۆریست" لە وڵاتەگە لە ماوەی ساڵ گوزەشتە کوشیانە.
تینۆبۆ وت، کە "ئامار کوشیایەیل لەئەنجام یاخیبۊن چەکداری لە وڵاتەگە وە ریژەی 81 لە سەد کەمەو بۊە لەوخت گردنەدەس دەسەڵات لە مانگ ئایار / مایۆ 2023.
وتیش: زیاتر لە 124 هەزار جەنگاوەر و ئەندامەیل خیزانەیلیان چەکەیلیان دریاسە دەس لە ساڵ 2023 تا ئیسە لەڕی ئۆپەراسیۆن 'رێڕەو ئارام' کە دەسەڵاتەیل جیوەجیی کەن ئەرا دووارە راهێنان چەکدارەیل.